«Les pâtes de fruits», le témoignage bouleversant de Josette Madrolle-Mizrahi, rescapée de la Shoah

Rescapée de la Shoah, Josette Madrolle-Mizrahi livre dans le récit «Les pâtes de fruits, une histoire Française» (éd. de la Grand'mare) un puissant témoignage. Recueilli par son amie Ginette David, elle y raconte, non sans douleur, son enfance et le tragique destin de sa famille.

Une famille juive qui, en 1944, comme tant d’autres, a été arrêtée puis déportée vers le camp d’Auschwitz, en Pologne. Née le 11 décembre 1938, Josette Madrolle-Mizrahi, qui a pu se cacher en zone libre avec l’un de ses frères, était alors âgée de 6 ans.

Dès leur arrivée, sa mère Sophie, et ses quatre autres frères et sœurs, Victoria, Rachel, Jacky et Jean-Claude, ont été emmenés dans les chambres à gaz. Seul son père, César, 108 kilos de muscles, a échappé à la mort.

Lui est parti de l’autre côté, pour travailler dans une mine de charbon à Trzebionka. Confiés à un orphelinat, Josette et Albert, «les presque jumeaux roux» ont retrouvé leur père, amaigri, voûté, fiévreux, en 1946.

Le jour des retrouvailles, César, qui tenait un commerce à La Rochelle avant la rafle, est arrivé avec des pâtes de fruits. Ces sucreries symbolisaient alors la fin de la solitude, du malheur, et le premier jour du retour à la vie.

Préfacé par Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, cet ouvrage, riche de nombreux documents administratifs glaçants – liste du transports de déportés, actes de disparition, certificats de non-rapatriement…, – qui ont refait surface en 1981, à la mort de son père, est aussi nécessaire que bouleversant.

«Les pâtes de fruits, une histoire Française», Madrolle-Mizrahi et Ginette David, éd. de la Grand'mare.