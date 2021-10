Centenaire de Brassens : 5 chiffres pour tout savoir sur le chanteur

Un pilier de la chanson française. Georges Brassens, qui aurait eu 100 ans ce 22 octobre, a marqué le siècle avec son amour du verbe, sa liberté de parole, et continue de se faire entendre avec la même gourmandise. Quarante ans après sa mort, les textes et les airs de guitare de l’éternel enfant de Sète résonnent toujours.

30

Poussé par la chanteuse Patachou, Georges Brassens fait ses débuts sur scène en 1952. Il se produit dans son cabaret. La même année, ce n'est donc qu'à l'âge de 30 ans qu'il sort «La Mauvaise Réputation», son premier 33 tours. Lors de sa sortie, la chanson, qui critique les bourgeois, est interdite d'antenne.

2

Georges Brassens a été récompensé à deux reprises au cours de sa carrière par les plus prestigieuses institutions, à la fois de la musique, et de la langue française. Deux ans après la publication de son premier disque, en 1954, il reçoit le Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros, puis en 1967, le Grand Prix de l’Académie de Poésie, décerné par l'Académie française. Une double récompense qui illustre à merveille cette double facette de l'artiste, à la fois chanteur et poète, et qui marquera de la plus belle des manières une des caractéristiques de l'âge d'or de la chanson française.

200

«Les Copains d’abord», «Le Gorille», «Chanson pour l'Auvergnat», «Fernande»...Les succès de Brassens sont nombreux, devenus au fil du temps des morceaux de patrimoine, chantés par toutes le générations et dans tous les pays du monde, du japon à la Russie en passant par les Etats-Unis. Au total, cet amoureux des mos à la voix rocailleuse aura enregistré pas moins de 200 titres, soit une somme colossale de textes.

20 millions

De son vivant, entre 1953 et 1981, le chanteur, élevé par un père maçon et une mère d’origine italienne, très catholique, a vendu environ 20 millions d'albums, un record pour un artiste ayant commencé dans les années 1950.

147

C'est le nombre d'établissements scolaires à travers la France qui portent le nom du chanteur et parolier. Preuve de l'attachement du grand public au Sétois, on ne compte plus les associations, bars, places, magasins ou restaurants baptisés de son nom.