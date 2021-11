L'acteur Dean Stockwell (Code Quantum) est mort à l'âge de 85 ans

Connu pour son rôle dans la série «Code Quantum» au côté de Scott Bakula, Dean Stockwell s’est éteint ce dimanche de «causes naturelles» à l’âge de 85 ans, rapporte le site américain Deadline.

Né en 1936, Dean Stockwell a entamé sa carrière dès sa plus jeune enfance, dans les années 1940, avec la comédie musicale Escale à Hollywood (1945) dans laquelle il partage l’affiche avec l’immense Gene Kelly, ainsi que Kathryn Grayson et Frank Sinatra. Il donne la réplique à Errol Flynn dans Kim, et se trouve au générique du film Le Garçon aux cheveux verts, datant de 1948, une fable en forme de parabole contre le racisme et pour le droit à la différence.

Il est également l’un des trois acteurs – avec Marcello Mastroianni et Jack Lemmon – à avoir remporté à deux reprises le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour ses performances dans les films Le Génie du mal (1959) et Long voyage vers la nuit (1962). En 1984, il travaille avec le réalisateur Wim Wenders dans Paris, Texas, puis enchaîne deux films avec David Lynch, Dune (1984) et Blue Velvet (1986). Dean Stockwell sera nominé pour l’Oscar du meilleur second rôle en 1988 pour son rôle dans le film Veuve mais pas trop de Jonathan Demme.

L’acteur a également marqué l’histoire du petit écran, avec des apparitions remarquées dans les séries à succès telles que Mission impossible, La Quatrième Dimension, les Rues de San Francisco, L’amour du risque, L’Agence tous risques, mais aussi et surtout dans Code Quantum.

Dean Stockwell y incarnait le personnage inoubliable d’Albert «Al» Calavicci, un hologramme en charge de veiller sur le docteur Samuel Beckett, incarné par Scott Bakula, lors de ses différents voyages dans le temps. En 2006, il avait également hérité d’un rôle récurrent dans la série Battlestar Galactica.