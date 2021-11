«And Just Like That», le revival de «Sex and the City» dévoile sa première bande-annonce

C’est probablement l’un des événements de cette fin d’année 2021, les plus importants dans l’univers des séries. «And Just Like That», qui n’est autre que la suite des aventures des protagonistes de «Sex and the City», vient de dévoiler sa première bande-annonce, ainsi que la date du rendez-vous.

C’est à partir du 9 décembre que la chaîne américaine HBO Max diffusera la mini-série de 10 épisodes. Si ce teaser laisse entrevoir quelques secondes des situations dans lesquelles se retrouveront l’héroïne, «Carrie Bradshaw» interprété par Sarah Jessica Parker, et ses amies, «Miranda» et «Charlotte» jouées respectivement par Cynthia Nixon et Kristin Davis, de nouveaux visages font également leurs apparitions.

Ainsi, l’actrice Sara Ramirez, qui interprétait «Callie Torres» dans «Grey’s Anatomy» aura un rôle assez important dans cette nouvelle suite. La comédienne Sarita Choudhury vu dans «Homeland» ou encore «Jessica Jones», Nicole Ari Parker et Karen Pittman («Luke Cage», «The Morning Show»), comptent également parmi les nouvelles recrues du casting.

L'absence de Kim Catrall

Onze ans après Sex and the City 2 qui était sorti au cinéma, le rendez-vous est donc donné. Et si la plupart des personnages importants du show ont accepté de se réunir, comme Chris Noth alias «Mr Big», ou encore l’inoubliable «Stanford», interprété par le comédien Willie Garson qui est décédé en septembre dernier d’un cancer, une grande absente manque au tableau.

Il s’agit de l’actrice Kim Catrall qui a refusé de reprendre le rôle de l’attachée de presse un brin séductrice et extravertie, «Samantha Jones». Il faudra attendre la diffusion en France qui n’a pas encore été annoncée, pour découvrir comment l’absence de ce personnage phare sera expliquée.