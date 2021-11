Mosaic75 : foot, humour, musique… les talents français se retrouvent pour un show dans un lieu mythique

Événement qui regroupe plusieurs univers pour un show exceptionnel, Mosaic75 fait son retour lundi 22 novembre pour une deuxième édition, au Cirque d’hiver Bouglione de Paris.

Qu’ont en commun Samir Nasri, Ciryl Gane, Laure Boulleau ou encore Hakim Jemili ? La passion pour le football mais pour la découverte d'autres univers artistiques. Et ils seront une cinquantaine de personnalités présentes dans la mythique salle de spectacle située dans le 11e arrondissement de la capitale, pour une soirée dantesque avec un public de 1.500 personnes pour partager ce mélange hors du commun à l'initiative de Mosaic75.

«L’un des objectif, c’est de rassembler les gens autour de passions. Une mosaïque au sens propre du terme, c'est un mélange et nous, ce qu'on veut, c'est mélanger les univers, les cultures, les arts, mais aussi mélanger les gens», souligne Smail Bouabdallah, co-fondateur de l’événement.

«Le cirque, une vraie madeleine de Proust»

Au programme, Salif Gueye, l’artiste incontournable qui brille sur Instagram, ouvrira le show avec un moment de danse incroyable avant que la scène ne se transforme en terrain de football pour des rencontres en 3x3 entre ex-footballeurs et artistes. Place ensuite à des stand-ups et un concert de Franglish. Autant dire que le public devrait passer un merveilleux moment de divertissement au Cirque.

Un lieu qui n’a pas été choisi au hasard par les organisateurs, qui s’étaient installés au Parc des Princes l’an passé. «C’est un vrai pari, confie Smail Bouabdallah, co-fondateur de l’événement. Si tu veux casser les codes, il faut aussi trouver le lieu unique. Amener du foot dans un endroit dans lequel on ne s’y attend pas. Et c’est un lieu assez symbolique parce que c’est un vrai lieu d’histoire dans la culture française. Il y a un autre côté madeleine de Proust en faisant venir au «Cirque» même les plus grand. Ca rappelle des souvenirs d’enfance.»

Une deuxième édition, pour laquelle il ne reste que très peu de places disponibles, qui en appellera d’autres afin de répondre aux nombreuses attentes des fans qui ne pourraient pas être présents lundi. «On sait que l’on fera des frustrés, confient les organisateurs. Nous aurions aimé avoir la possibilité d’accueillir 5.000 personnes mais avec les normes sanitaires, c’est compliqué. La prochaine fois, nous tenterons le Zénith ou Bercy.» Et peut-être même d’autres villes pour continuer à agrandir cette déjà sublime mosaïque.

