Adele : son nouvel album, intitulé «30», est enfin disponible

Six ans après «25», la chanteuse Adèle sort ce vendredi 19 novembre son quatrième opus.

Baptisé «30» (l'âge qu'elle avait en commençant l'album il y a trois ans), l'album démarre sur «Strangers by nature», une ballade mélancolique au violon, et s'achève avec «Love is a game», un titre plus positif, où les cordes de violons sont là aussi présentes.

Figurent également les titres «Cry your heart out», qui s'ouvre sur une voix modulée façon électro, et «My Little Love», un morceau émouvant aux tonalités R&B en hommage à son fils, Angelo.

On peut aussi citer «To Be Loved», un titre au fil duquel elle parle de l'absence de son père, Mark Evans, et «Can I Get It», rythmé par des accords de guitare et une mélodie sifflée.

Le 15 octobre dernier, la Londonienne avait fait patienter ses fans en dévoilant «Easy on me», single tout en puissance vocale.

Pour rappel, c'est par le biais d’un mystérieux site lancé début octobre et de ses réseaux sociaux, que l’artiste de 33 ans avait officialisé la sortie de son disque.

«Je suis prête à enfin sortir cet album», avait écrit l’interprète d’«Hello», avant de revenir sur le processus de création de ce nouvel opus, écrit à une période mouvementée de sa vie.

L’artiste qui dit volontairement aimer «la routine» pour « la sécurité» qu’elle procure, a expliqué s’être «jetée volontairement dans un labyrinthe de désordre absolu et de troubles intérieurs !».

«30» : l’album de la reconstruction

La chanteuse, qui s’est séparée après sept ans de vie commune de son compagnon Simon Konecki, en avril 2019, avec qui elle a un petit garçon, a puisé dans ses tourments pour écrire. «30» en est le résultat.

«J'étais certainement loin de ce que j'avais espéré être lorsque j'ai commencé il y a près de trois ans», note l’artiste, qui a fait un véritable travail sur elle-même.

«J'ai appris beaucoup de vérités épouvantables sur moi-même en cours de route. J'ai perdu de nombreuses couches mais je me suis aussi enveloppée dans de nouvelles», poursuit l'artiste.

«J'ai découvert des mentalités véritablement utiles et saines, et j'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé mes sentiments», ajoute Adele, qui a semble-t-il également trouvé la sérénité. «J'irais jusqu'à dire que je ne me suis jamais sentie aussi paisible dans ma vie».

La chanteuse aux 15 Grammies s'est ainsi nourrie de ce travail d’introspection et de ses blessures douloureuses :«J'étais devenue tellement consumée par mon propre chagrin».

«Depuis, j'ai minutieusement reconstruit ma maison et mon cœur et cet album le raconte», conclut la star, qui a récemment officialisé sa relation avec Rich Paul, agent sportif de LeBron James.