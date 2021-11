Friends : Janice fait une apparition surprise sur TikTok, le temps d’une déclaration à Chandler

La comédienne Maggie Wheeler, s’est glissée à nouveau dans la peau du personnage de «Janice» de la série Friends, le temps d’une apparition surprise dans une vidéo TikTok partagée ce 23 novembre dernier.

«Donc, personne ne parle de la seule erreur dans Friends» commence à chanter Jax, une musicienne du New Jersey. La jeune artiste a en effet souhaité réécrire les paroles du titre «I’ll be there for you» interprété par le groupe The Rembrandts, en prenant le point de vue du rôle de «Janice», qui était la perpétuelle ex-petite amie de «Chandler».

«Le meilleur couple de la série n’a pas terminé ensemble. Chandler et Monica allaient bien ensemble, mais je pense que Chandler aurait dû finir avec quelqu’un d’autre», chante ainsi l’auteur-compositeur sur TikTok, en reprenant le générique de la série.

Jax laisse ensuite sa place à Maggie Wheeler qui apparait soudainement devant la caméra. L’actrice désormais âgée de 60 ans, lâche alors son légendaire «Oh my god». Elle se met ensuite à chanter, «Chandler, je t’attendrai, quand toi et Monica divorcerez, je t’attendrai, tu sais que tu m’as toujours aimé plus. Tu m’aimes Chandler Bing», conclut-elle avant de pousser un rire dont la signature vocale reste inoubliable.

Comme le rapporte People, Maggie Wheeler a récemment déclaré «qu’elle n’avait aucune idée que Janice deviendrait l’un des personnages préférés des fans de la série, durant les dix saisons». Si au départ, son apparition était prévue pour un épisode, l’actrice a révélé «qu’elle était toujours ravie que les scénaristes la rappelle pour offrir une suite dans la vie de ce personnage, tout au long de la série».