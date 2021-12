Noël 2021 : 5 guides pour voyager sans polluer

En 2022, pourquoi ne pas voyager tout en préservant l'environnement ? Si l'idée vous tente, voici une sélection de cinq livres à offrir (ou s'offrir) à Noël pour changer nos comportements et redécouvrir le plaisir de vagabonder lentement, en train, à vélo ou à pied.

Voyages zéro carbone (ou presque)

On oublie l'avion. L'éditeur de guide de voyage Lonely Planet a concocté 80 itinéraires pour découvrir le monde sans passer par la case aéroport. Retrouvez dans ce très beau livre de près de 300 pages des itinéraires variés, et classés selon la durée. Du petit week-end en amoureux à Cologne en passant par trois semaines dans les Carpates, il vous sera difficile de ne pas craquer et de programmer très vite vos prochaines vacances.

Autre atout de ce guide : en plus d'évaluer votre empreinte carbone, il calculera également votre budget transport.

Voyages Zéro Carbone (ou presque), Lonely Planet, 22 euros.

Voyages zéro carbone en France

Puisque l'épidémie de coronavirus complique l'organisation de voyages à l'étranger, pourquoi ne pas miser sur la France ? Ce deuxième tome «Voyage zéro carbone» édité par le guide de voyage Lonely Planet est dédié à notre beau pays. Pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour se sentir dépaysé. Au sommaire : 60 itinéraires classés selon la durée, d'un week-end de deux jours, en passant par une semaine ou encore trois semaines.

A vélo, en train ou à pied, ce livre promet des vacances dépaysantes et surtout écoresponsables, des chemins forestiers des Vosges du nord, à la vallée de Chamonix, en passant par la côte d’Opale ou la baie de Somme. C'est le «must-have» pour tout voyageur qui aimerait redécouvrir la France et ses territoires.

Voyages Zéro Carbone (ou presque) en France, Lonely Planet, 22 euros.

L'Italie en train

Pour découvrir un pays, il n'y a rien de mieux que de prendre son temps (et prendre le train). Pourquoi s'encombrer de la voiture, alors que l'Italie compte de très nombreuses lignes ferroviaires. A travers 18 itinéraires, son auteure Lucie Tournebize nous invite à voyager dans toutes les régions de la botte, des Dolomites jusqu'à la Calabre. Vous serez ainsi fascinés par la variété des paysages et des traditions.

Et pour chaque itinéraire, cette journaliste française a pensé à tout, précisant la distance, les arrêts ou encore la durée du voyage.

Un véritable coup de coeur pour ce livre qui vous fera aimer l'Italie et le slow tourisme, dans le respect de l'environnement.

L'Italie en train : 18 itinéraires de 5 à 14 jours, Lucie Tournebize, éditions Hachette Tourisme, 25 euros.

Slow train

En couple, ou en famille, sillonnez la France sans embouteillage. Avec «Slow train, 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature» aux éditions Arthaud, son auteure Juliette Labaronne vous offre la possibilité de prendre le temps pendant vos vacances à travers 30 échappées sur les petites lignes SNCF de France.

A la fois économique (puisque le TER est plus accessible que le TGV) et écologique, ces virées ferroviaires vous permettront de découvrir un patrimoine inattendu. D'ailleurs, on apprécie particulièrement «La minute cheminot» qui revient sur l'histoire de la ligne que vous empruntez.

Slow train, de Juliette Labaronne, éditions Arthaud, 21 euros.

Slow vélo

Et si notre bonne résolution de 2022 était de voyager en vélo ? Dans la même édition que «Slow train», découvrez le petit dernier «Slow vélo» de Bérangère Florin et Eugénie Triebel. Le vélo a de nombreux avantages, écologique bien sûr, mais il permettra surtout de vous arrêter où vous le souhaitez.

Après avoir parcouru des milliers de kilomètres en deux roues, les deux autrices ont donc compilé leurs plus belles balades, le temps d’un week-end, d’une semaine ou d’une dizaine de jours. Et toujours loin du tourisme de masse.

Ainsi, vous allégerez votre bilan carbone, et vous doperez votre forme physique en adoptant ce moyen de locomotion.

Slow vélo : 30 échappées à vélo en France, de Bérangère Florin et d'Eugénie Triebel, éditions Arthaud, 21 euros.