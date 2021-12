Brahim Bouhlel : l'acteur de la série «Validé» serait sorti de prison

Poursuivi et incarcéré au Maroc pour «diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement» et «détournement de mineur», l'acteur et humoriste français Brahim Bouhel devait être libéré de prison ce dimanche 5 décembre, après avoir passé huit mois derrière les barreaux.

Selon les informations de nos confrères du Parisien, le jeune artiste de 26 ans devait en effet quitter hier la prison de Marrakech, où il purgeait sa peine, pour être de retour sur le sol français dans les tous prochains jours.

Si son avocat, Me Charles Morel n'avait, ce lundi après-midi pas confirmé la nouvelle, d'autres sources, parmi lesquelles Mouv.fr, confirmaient bien cette libération.

Révélé au grand public dans la série à succès «Validé», diffusée sur Canal+, Brahim Bouhlel avait été condamné à huit mois de prison ferme, le 21 avril dernier au Maroc, pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo jugée insultante.

lA justice marocaine ferme

Suite à la diffusion de cette séquence, où on pouvait le voir faire une parodie extrêmement maladroite, Brahim Bouhlel avait posté une vidéo d'excuses, en vain.

Dans la même affaire, un influenceur franco-marocain connu sous le pseudonyme de «Zbarbooking» avait été lui condamné à un an de prison ferme, et devra donc rester quatre mois encore derrière les barreaux.

Brahim Bouhlel avait à plusieurs reprises formulé des appels et demandes de grâce, sans succès. Dans ce contexte, le comédien de 26 ans n'avait eu plus d'autre choix que de purger sa peine jusqu’a son terme.

Son ami et lui étaient incarcérés dans des conditions difficiles, à 15 détenus dans une cellule de 30 mètres carrés, alors que les parloirs, fermés depuis le mois de juillet à cause du Covid-19, n'avaient seulement pu rouvrir qu'en octobre.