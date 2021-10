Brahim Bouhlel : l'acteur de la série «Validé» toujours incarcéré au Maroc

Alors que la saison 2 de «Validé» sort ce 11 octobre sur Canal+, Brahim Bouhlel, l'un des acteurs principaux, est toujours incarcéré au Maroc. Il avait été condamné à huit mois de prison ferme en avril pour une vidéo jugée insultante.

Le comédien franco-algérien de 25 ans a tenté plusieurs appels et demandes de grâce, restés lettre morte. Il est aujourd'hui «résigné» à purger sa peine jusqu'au bout, selon un de ses proches interrogé par Le Parisien. Brahim Bouhlel devrait être libéré début décembre.

Une vidéo jugée choquante

L'acteur de «Validé», série réalisée par Franck Gastambide, était poursuivi pour «diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement» et «détournement de mineur».

En cause : une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où on le voit attablé à la terrasse d'un restaurant de Marrakech. Brahim Bouhlel était en compagnie de Sammy Tami, influenceur plus connu sous le pseudo de Zbarbooking, et de l'acteur Hedi Bouchenafa. Les propos des trois hommes ont provoqué un tollé auprès des internautes. «La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et je l’ai baffée en dirhams», a notamment lancé Brahim Bouhlel. «Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p*** que je paie 100 dirhams», a-t-il poursuivi, avant d’insulter des enfants croisés dans la rue de «fils de p***». Ces mineurs apparaissent à visage découvert.

Parodie «ratée»

Brahim Bouhlel, Sammy Tami et Hedi Bouchenafa ont présenté leurs excuses. «Ma seule intention de comédien était de faire rire et non de heurter la sensibilité de qui que ce soit», a assuré l'acteur de «Validé» dans une publication Instagram.

«Les propos que j’ai tenus ne reflètent en rien la réalité ou ma perception du Royaume. Ils s’inscrivent seulement dans une parodie, qui incontestablement est ratée dans ses effets», a-t-il ajouté.

Brahim Bouhlel a tout de même été condamné à huit mois de prison, et Sammy Tami à douze mois de prison. Hedi Bouchenafa est parvenu à quitter le pays avant l'ouverture de l'enquête. Brahim Bouhlel s'était initialement rendu au Maroc pour le tournage d'un film de Mohamed Hamidi.