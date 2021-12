Harry Potter : que sont devenus les acteurs, 20 ans après le début de la saga ?

Les acteurs de la saga Harry Potter vont se retrouver pour un épisode anniversaire «Retour à Poudlard», à l’occasion des 20 ans de la sortie du premier volet. Alors que ce numéro spécial, diffusé le 1er janvier sur la plate-forme HBO Max, se tiendra sans Richard Griffith, ex-oncle Dudley, décédé en 2013, ni Alan Rickman, inoubliable interprète du professeur Rogue, disparu en 2016, il réunira un grand nombre d’acteurs ayant figuré au casting.

En tête, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, alias Harry, Hermione, Ron mais aussi Tom Felton, ex-Drago Malefoy, Ralph Fiennes, terrifiant Voldemort, Robbie Coltrane, mémorable Hagrid, Matthew Lewis alias Neville Londubat ou encore James et Oliver Phelps, les jumeaux Weasley. L’occasion de faire le point sur ce que sont devenus les acteurs de la franchise, deux décennies après le succès de « Harry Potter à l’école des sorciers ».

Daniel Radcliffe

Star de la saga avec ses lunettes rondes et sa mèche rebelle, après des années passées à camper Harry Potter, Daniel Radcliffe a largement diversifié sa carrière. Des planches au cinéma, il touche à tous les registres - thriller horrifique (La dame en noir en 2012), drame ( Kill your Darlings en 2013), fantastique ( Horns en 2014) , science-fiction (Docteur Frankenstein en 2015) - alternant films à petits et plus gros budgets. Il s'est ainsi illustré dans «Swiss Army man», film absurde et de peu de moyens récompensé au Sundance Festival en 2016.

Une envie de changer d'air qu'il développe, dès 2007, alors qu'il campe sur scène, à 17 ans, un adolescent psychotique dans Equus, pièce de Peter Shaffer où il apparaît totalement nu, prenant ainsi le contre-pied de son image de jeune écolier sorcier. Touche à tout, il goûte également au doublage avec Playmobil le film, sorti en 2019. L’acteur sera prochainement à l’affiche de The lost city aux cotés de Sandra Bullock et Channing Tatum, dont la sortie est prévue en mars 2022.

Emma Watson

Après avoir campé l’éternelle première de la classe dans le rôle d’Hermione, Emma Watson a multiplié les collaborations avec des réalisateurs de renom : Sofia Coppola (The Bling Ring en 2013) ou encore Darren Aronofsky (Noé en 2014). Elle s'illustre surtout en 2017 dans le rôle-titre de La belle et la bête, de Bill Condon. En 2019, on la retrouve au côté de Meryl Streep dans Les filles du Docteur March. Dernièrement, l’actrice a laissé entendre qu’elle n’excluait pas de passer derrière la caméra. «Passer derrière la caméra et apprendre comment cela fonctionne est la chose la plus stimulante que j'ai apprise pendant le confinement», expliquait-elle en octobre dernier, et de conclure : «wow c'est autre chose de pouvoir raconter sa propre histoire et celle des autres.» Affaire à suivre.

Rupert Grint

Putôt discret sur les réseaux, Rupert Grint, qui après le succès de la franchise Harry Potter a fait fortune dans l'immobilier, n'en a pas moins multiplié les expériences. Au cinéma, on le retrouve dans Charlie Countryman, qui figure dans la sélection officielle du festival de Berlin en 2013, puis Moonwalkers, en 2015. Il s'illustre également sur les planches où il rafle plusieurs prix avant de se consacrer à la télévision dès 2016. Il joue notamment dans plusieurs séries : Snatch, adapté du film éponyme de Guy Ritchie, The ABC Murder avec John Malkovitch, et dernièrement Servant, qui s'est déclinée en deux saisons, dont le dernier volet est sorti en janvier 2021. Devenu papa en novembre 2020, il avait profité de la naissance de sa fille pour lancer son compte Instagram.

Tom Felton

L'ex-Drago Malefoy, aussi blond que détestable dans la saga Harry Potter, poursuit sa carrière entre cinéma, télévision et musique. A l'affiche de La planète des singes : The origines, dès 2011, puis En secret, adapté de l'ouvrage d'Emile Zola, Thérèse Raquin, ou encore Ophélia, d'après l'œuvre de Shakespeare (sélectionné hors compétition au Sundance festival en 2018), Tom Felton a également tourné pour la télévision. Il a rejoint le casting de la série à succès Flash lors de sa troisième saison et joue dans Origins. Egalement musicien, il a sorti cinq mini-albums. Il sera prochainement à l'affiche du thriller Some other woman, dont la date de sortie reste encore inconnue.

James et Oliver Phelps

Inoubliables trublions dans le rôle des jumeaux Weasley, James et Oliver Phelps ont essentiellement tourné dans des courts métrages depuis la fin de la franchise. En 2009, le duo avait également fait une apparition dans la série britannique Kingdom. Dernièrement, ils ont été aperçu dans Last night in Soho, sorti en octobre, aux côtés d'Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie.

Bonnie Wright

Fille cadette des Weasley et compagne d'Harry Potter dans le dernier volet, Bonnie Wright a peu tourné après le succès de la saga. Elle est toutefois à l'affiche de quelques films dramatiques dont The philosophers en 2013, avant de se tourner vers le production et la réalisation. Ambassadrice de Greenpeace depuis 2019, elle a sorti son premier livre en novembre dernier. Intitulé Go gentle, elle y partage son expérience d'écologiste.

Matthew Lewis

Après avoir tenu le rôle de Neville Londubat, élève délicieusement gauche dans la saga, Matthew Lewis a essentiellement tourné pour la télévision. Crédité dans plusieurs séries britanniques, de The syndicate en 2012 à All Creatures Great and Small en 2020, il poursuit également sa carrière sur grand écran. En 2016, il est à l'affiche de Avant toi, avec, entre autres, Emilia Clarke, et tient le premier rôle dans la comédie néo-zélandaise Baby Done, sortie en 2020.

Evanna Lynch

Personnage lunaire et décalé dans le rôle de Luna Lovegood, Evanna Lynch, qui a fait ses premiers pas au cinéma dans ce rôle, a tourné depuis dans quelques productions dont My name is Emily (2015). Très engagée dans la défense des animaux, elle a également co-fondé la marque de box beauté cruelty-free et vegan Kinder beauty. En octobre dernier, elle a sorti ses mémoires, The Opposite of butterfly hunting : the tragedy and the glory of growing up, dans lesquelles elle relate son combat contre l'anorexie dont elle a souffert à l'adolescence, et le passage à l'âge adulte sous les feux de la rampe.

Robbie Coltrane

Si Robbie Coltrane a été à l'affiche de nombreux films dont deux James Bond (Goldeneye, en 1995 et Le monde ne suffit pas, en 1999) avant de tenir le rôle d'Hagrid, il s'est éloigné des caméras depuis la fin de la saga. Atteint d'arthrose sévère, comme le souligne le magazine Elle, l'acteur n'a que très peu joué ces dernières années, s'illustrant, en 2016, dans la peau d'un humoriste accusé de viols de jour au lendemain dans la série Monstre sacré.

Ralph Fiennes

Acteur à la riche carrière (La liste de Schindler, Le patient anglais, Spider, The constant Gardener...), avant d'intégrer le casting d'Harry Potter dans la peau de Voldemort, Ralph Finnes est toujours un acteur plébiscité.

Il campe notamment le chef du MI6 dans trois James Bond (Skyfall en 2012, Spectre en 2015 et Mourir peut attendre en 2021), et joue entre autres pour Wes Anderson dans The Grand Budapest hotel, et dans la comédie des frères Cohen Ave Cesar. Il sera à l'affiche de The King's man : Première mission en décembre prochain, troisième long-métrage de la franchise King's man.