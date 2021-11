Daniel Radcliffe revient dans la série «Miracle Workers : Oregon Trail» le 25 novembre sur Warner TV

La saison 3 de «Miracle Workers» sera accessible sur Warner TV dès le 25 novembre. Après le paradis et le Moyen-Âge, Daniel Radcliffe et Steve Buscemi partent à la conquête de l’Ouest dans «Oregon Trail».

Déclinée en 10 épisodes, cette nouvelle saison de l’anthologie créée par Simon Rich en 2019 voit son récit se dérouler en 1844 dans le Far West américain. Les téléspectateurs vont suivent les péripéties d’un groupe d’individus guidé par Ezekiel Brown, le pasteur idéaliste d’une petite ville, au cours d’un voyage à travers le pays à la tête d’un train de chariots vers l’Ouest de l’Oregon. L’homme de foi est contraint de s’allier avec un bandit en cavale et une femme téméraire lassée par son existence rurale, dans une aventure aussi prometteuse que périlleuse.

L’anthologie Miracle Workers a réussi à s’imposer comme une des comédies les plus délicieuses du petit écran ces derniers années. Et cette saison 3 ne fait pas exception. C’est un plaisir de retrouver Daniel Radcliffe et Steve Buscemi dans les rôles principaux. Géraldine Viswanathan est toujours aussi exceptionnelle. Les répliques hilarantes fusent dans tous les sens, et certaines scènes ne manqueront pas de faire hurler de rires les téléspectateurs.

Pour ceux qui se poseraient la question, la chaine américaine TBS a récemment annoncé sa volonté de poursuivre l’aventure en accordant une saison 4 à Miracle Workers – dont la thématique principale n’est pas connue pour l’instant – en raison des excellentes audiences enregistrées par la série outre-Atlantique.