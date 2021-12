Julien Doré, Bandit Bandit, Calogero... Voici les têtes d’affiche du festival Essonne en Scène

Le festival Essonne en Scène, prévu les 24 et 25 juin 2022 au domaine de Chamarande, a dévoilé les premiers noms de sa programmation.

Icônes de la chanson française et talents émergents

Lors des deux premières éditions, l’évènement avait d’ores et déjà mélangé icônes de la chanson française (Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert...), mastodontes de la variété (Vianney, Zazie, Claudio Capéo...) et talents émergents (Suzane, Hervé...). Véritable vitrine des musiques francophones, l’évènement tient particulièrement à mettre en avant les talents locaux.

Six Essonniens seront ainsi sélectionnés par un jury professionnel et se produiront en ouverture de la grande scène. L’appel à candidatures, actuellement en cours, est ouvert jusqu’au 22 janvier. Au-delà de son cadre bucolique et hors du temps, le festival organisé par le département se distingue par la diversité des activités proposées : gastronomie, art contemporain, bien-être, création... Les deux premières éditions avaient respectivement réuni 6.000 et 16.000 spectateurs. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.