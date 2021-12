Voici le classement des 10 chansons de Noël les plus écoutées

Les fêtes de fin d’années riment avec sapin, repas de famille, cadeaux...et chansons de Noël. Il n’y a rien de tel pour se plonger dans l’ambiance magique et festive de cette période. Mais quels sont les titres les plus plébiscités ?

Le service de streaming musical Spotify a dévoilé le classement des morceaux les plus écoutés en France et dans le monde, entre le 1er novembre et le 9 décembre 2021.

Sans surprise, «All I Want For Christmas Is You», de Mariah Carey, qui a récemment atteint le milliard de streams sur la plate-forme, est sur la première marche du podium.

Le top 10 en France

1. «All I Want For Christmas Is You», de Mariah Carey

2. «Last Christmas», de Wham!

3. «Snowman», de Sia

4. «It's Beginning to Look a Lot Like Christmas», de Michael Bublé

5. «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!», de Dean Martin

6. «Jingle Bell Rock», de Bobby Helms

7. «Santa Tell Me», de Ariana Grande

8. «Rockin' Around the Christmas Tree», de Brenda

9. «Lee Sleigh Ride», de The Ronettes

10. «Holly Jolly Christmas», de Michael Bublé

Que les amateurs de chansons françaises se rassurent, « Petit Papa Nöel», «Vive le vent», «Mon beau sapin», «Douce nuit» et «Il Est Né Le Divin Enfant», sont dans le top 50 français.

Le top 10 dans le monde

1. «All I Want For Christmas Is You», de Mariah Carey

2. «Last Christmas» de Wham!

3. «It's Beginning to Look a Lot Like Christmas», de Michael Bublé

4. «Jingle Bell Rock», de Bobby Helms Rockin'

5. «Around the Christmas Tree», de Brenda Lee Santa

6. «Tell Me», de Ariana Grande

7. «It's the Most Wonderful Time of the Year», de Andy Williams

8. «Snowman», de Sia

9. «Mistletoe», de Justin Bieber

10. «Underneath the Tree», de Kelly Clarkson