«Leurs voix pour l'espoir» : le grand concert caritatif de l'Olympia diffusé en exclusivité sur C8

Initiée et présentée par la journaliste Laurie Cholewa, la 10e édition du concert «Leurs voix pour l’espoir», s'est tenue le 11 octobre dernier sur la scène de l’Olympia, à Paris. Un événement caritatif pour lutter contre le cancer du pancréas, qui sera diffusé ce mercredi 22 décembre en exclusivité sur C8.

Claudio Capéo, Hoshi, Anne Sila, Patrick Bruel, Bénabar, ZAZ, Gauvain Sers, Gaëtan Roussel ou encore Amir… nombreux sont les artistes qui se sont produit seul(s), en duo ou en trio, pour cette soirée exceptionnelle qui a su garder un esprit festif malgré un sujet grave. «Si des médecins, des malades et des proches prendront la parole, nous souhaitons que ce moment reste joyeux et plein d’espoir. Il est conçu comme une jolie parenthèse enchantée», explique Laurie Cholewa, très impliquée dans cette cause, et dont le père fut terrassé par cette terrible maladie, à l’âge de 55 ans.

Depuis dix ans déjà, l’animatrice et mère de deux enfants se bat pour sensibiliser l’opinion publique sur ce cancer du pancréas encore méconnu et dont on parle peu. A son grand regret. «On est fiers d’avoir tenu dix ans, mais le bilan n’est pas très positif. Il n’y a pas assez d’argent alloué à la recherche. Très agressif et invasif, c’est l'un des cancers les plus mortels. Il touche des personnes de plus en plus jeunes. Plus de 15.000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France», explique la journaliste cinéma qui officie sur Canal+, mais également, depuis la rentrée, sur Europe 1 avec l’émission «Clap», chaque samedi, à 14h.

L'intégralité des bénéfices du concert «Leurs voix pour l’espoir» est reversée à la fondation A.R.CA.D (Aide et recherche en cancérologie digestive).

«Leurs voix pour l’espoir», mercredi 22 décembre, à 23h20 sur C8.