Réveillon 2021 : le Top 10 des meilleures chansons pour le Nouvel An

Comme chaque année, le 31 décembre va donner lieu à de nombreuses fêtes, bien que limitées par la pandémie. Que vous soyez entre amis, en famille ou isolé, voici les morceaux à écouter de toute urgence.

Début de Soirée - Nuit de Folie

Votre soirée ne sera peut-être pas une nuit de folie, en raison de la cinquième vague de coronavirus. Néanmoins, pas question de s’empêcher d’écouter le titre mythique sorti en 1988 et interprété par deux DJs du Sud, William Picard et Sacha Goëller. D’ailleurs, les paroles le résument bien : « Y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. » L’année de sa sortie, le titre avait été la meilleure vente de 45 tours, avec 1.300.000 exemplaires vendus.

Kim Wilde - Cambodia

Impossible de ne pas danser dès les premières notes de « Cambodia », titre de Kim Wilde sorti en 1981. Après trois singles au top des charts et un premier best-seller, l’artiste britannique avait sorti ce morceau, rapidement propulsé en top des ventes dans plusieurs pays. En France, il s’était vendu à un million d'exemplaires et fut certifié disque de platine.

Eiffel 65 - Blue (Ba Ba Dee)

Autre classique musical, à écouter aux alentours de... Minuit de préférence ! Le titre, sorti en 1986 (de nombreux titres emblématiques du 31 sont sortis dans les années 1980 !), a également été la meilleure vente de son année. Plus encore : il bat la même année un nouveau record de durée à la première place du classement français, sur plus de 13 semaines.

Abba - Happy New Year

Son nom ne laisse pas de doute. Le titre « Happy New Year », de Abba, est un classique des festivités. Rien que le clip, qui se déroule durant une grande fête de réveillon, donne envie de festoyer. Le morceau fait partie de leur septième album studio, « Super Trouper », sorti en 1980.

Gloria Gaynor - I Will Survive

Plein d’énergie, « I Will Survive » de Gloria Gaynor est le titre optimiste par excellence. Et qui n’a pas besoin d’un peu d’optimisme dans cette période de fin d’année 2021 difficile ? Le morceau, au-delà d’être un symbole de l’émancipation féminine, est également un hymne gay et particulièrement célèbre dans le foot. Depuis sa sortie, il a été repris par tous les genres musicaux : pop, jazz/swing, salsa, punk, techno...