Théâtre : Les dix têtes d'affiche à voir à la rentrée 2022

Le début d'année sonne l'heure des nouveautés sur les planches. Après une reprise à plein régime en septembre dernier, cette nouvelle saison est riche en surprises, avec comme toujours de nombreuses têtes d'affiche.

Parmi elles, Valérie Lemercier, Victoria Abril ou encore sa compatriote, l'actrice multi-récompensée Carmen Maura, opèrent leur retour sur scène dans des registres très différents, de la pure comédie au face-à-face touchant. Alors qu'ils se sont donnés la réplique dans «Le cœur des hommes», Gérard Darmon et Jean-Pierre Darroussin fouleront chacun les planches de leur côté. L'occasion d'ailleurs pour ce dernier de se retrouver seul sur scène. Une première. Les comédies de troupe seront également à l'honneur, emmenées notamment par Barbara Schulz, Arthur Jugnot ou encore Anne Charrier. Tout un programme.

Carmen Maura en terrain connu

Icône du cinéma espagnole, lauréate de quatre Goya, d’un prix d’interprétation à Cannes pour «Volver» et d’un César du meilleur second rôle pour sa performance dans «Les femmes du 6e étage», Carmen Maura s’apprête à fouler les planches parisiennes pour 60 représentations exceptionnelles. A 76 ans, la comédienne habituée de l’univers de Pedro Almodovar formera un duo qui promet avec Grégory Baquet dans « L’Hirondelle ».

Une pièce de l'espagnol Guillem Clua, qu’elle a déjà jouée dans son pays plus d’une centaine de fois à guichet fermé. Adapté en français et mis en scène par Anne Bouvier, le texte réunit une professeure de musique émérite, Maria, et un jeune élève, Paul. Il ne se connaissent pas et pourtant ils sont liés par un personnage commun : Danny, le fils disparu de Maria et ami de Paul. Amour, pardon, culpabilité... traverseront cet incontournable.

À partir du 11 Janvier « L’hirondelle » au Théâtre Hébertot, Paris.

Jean-Pierre Darroussin dans la peau de Rimbaud

Un premier seul en scène pour Jean-Pierre Darroussin. Après avoir partagé le succès d’«Art», de Yasmina Reza avec ses compères Charles Berling et Alain Fromager, rôle qui lui a valu le Molière du meilleur comédien en 2018, Jean-Pierre Darroussin revient au théâtre en solo.

Dans « Rimbaud en feu », écrit pour lui par le journaliste Jean-Michel Djian, il se glisse cette fois dans l’habit de l’un des plus grands poètes du 19e siècle. Mais alors que Rimbaud est décédé avant même d'avoir quarante ans, Jean-Michel Djian a imaginé un subterfuge. Et si Rimbaud était toujours vivant ? C’est donc un Rimbaud âgé de 70 ans que campe le comédien, qui depuis sa chambre d’hôpital compte bien livrer une dernière leçon de vie.

A partir du 13 janvier, «Rimbaud en feu», Théâtre Antoine, Paris.

Anne cHARRIER DANS L'UNIVERS de Patrick Haudecœur

Bien connue du grand public depuis sa performance dans la série «Maison Close», surfant entre projets cinématographiques (Marseille, Just a gigolo..), séries (Maman a tort, Peur sur le lac...) et théâtre (En attendant Bojangles, Le canard à l'orange...), Anne Charrier investit l'univers rocambolesque de Patrick Haudecœur. L'auteur de « Thé à la menthe ou t’es citron », succès public et critique lauréat du Molière de la meilleur pièce comique en 2011, et « Silence on tourne, ! », nommée de son côté en 2017, a repris la plume.

Et c’est une nouvelle aventure loufoque sur fond de guerre froide que propose Patrick Haudecœur avec « Berlin berlin ». Une pièce de troupe co-écrite avec Gérald Sibleyras, qui mêle fuite à l’ouest, passage secret, nid d’espions, interprétée par huit comédiens de talent. Maxime d’Aboville, Patrick Haudecœur ou encore Loïc Legendre donneront notamment la réplique au tourbillon Anne Charrier.

À partir du 14 Janvier, «Berlin Berlin», Théâtre Fontaine, Paris.

Arthur Jugnot and co dans une comédie phénomène

Bien connue outre-Manche, « Black comedy », pièce déjantée du dramaturge multi-récompensé Peter Shaffer (Equus, Amadeus), investit le théâtre du Splendid. Et dans ce classique de la comédie britannique, rien ne se passe comme prévu. En cause, une coupure de courant qui plonge tout un immeuble dans le noir, alors même qu’un artiste s’apprête à accueillir un mécène qui pourrait bien changer sa vie. Sans lumière, la soirée en son honneur vire au désastre. Pas pour tout le monde puisque le public «va voir tout ce qu’il n’est pas censé voir», et «dans le noir tout est possible», annonce le théâtre. Portée par sept comédiens dont Arthur Jugnot, Virginie Lemoine et Mélanie Page, cette pièce promet de faire des étincelles.

A partir du 21 janvier, «Black Comedy», Théâtre du Splendid, Paris.

Valérie Lemercier de retour au théâtre

A peine le succès d’« Aline » savouré, Valérie Lemercier opère son retour au théâtre. Huit ans après « Un temps de chien », c’est à nouveau avec un texte de son amie Brigitte Duc, avec qui elle a d’ailleurs écrit «Aline», qu’elle renoue avec le théâtre. Pour cette troisième pièce de troupe, l’humoriste, comédienne et réalisatrice partagera l’affiche avec Isabelle Gélinas et Patrick Catalifo dans « Les sœurs Bienaimé ». Un face-à-face entre deux frangines, qui visiblement ne partagent pas les mêmes souvenirs d’enfance et s’apprêtent à régler leurs comptes, sous le regard ébahi de leur ami d’enfance.

A partir du 21 janvier, « Les sœurs Bienaimé », Théâtre Antoine, Paris.

Victoria Abril, acte 2

Après avoir fait ses premiers pas au théâtre en 2018 dans « Paprika » de Pierre Palmade, au côté de Jean-Baptiste Maunier (Les choristes), Victoria Abril semble y avoir pris goût. L’actrice délicieusement fantasque récidive et donnera cette fois la réplique à Lionnel Astier dans une comédie de Jade-Rose Parker : « Drôle de genre ». Alors que le duo forme sur scène un couple solide - lui politicien en pleine campagne électorale, elle, en femme énergique vouant un soutien indéfectible à son époux - la réception d’une lettre inattendue pourrait bien faire basculer cette harmonie. Une comédie qui réunit une affiche alléchante, mise en scène par Jérémy Lippmann, Molière de la mise en scène en 2015 pour « La Vénus à la fourrure ».

A partir du 25 Janvier 2022, «Drôle de genre», Théâtre de la Renaissance, Paris.

Guillaume de Tonquédec joue l’acteur

Guillaume de Tonquédec ne reste jamais bien loin des planches ces dernières années. Dans « Times square », pièce de Clément Koch, c’est d’ailleurs une plongée dans les secrets de fabrication du métier d’acteur, que Guillaume de Tonquédec servira, entouré de trois compères - Camille Aguilar, Marc Fayet, et Axel Auroant. Une pièce pour laquelle il retrouve le metteur en scène, José Paul, qui l’avait déjà dirigé avec succès en 2017 dans «La garçonnière».

A partir du 22 janvier, Times square, Théâtre Montparnasse, Paris.

Barbara Schulz en héroïne Shakesperienne modernisée

Naviguant du grand écran aux planches, Barbara Schulz a choisi de commencer l’année sur scène dans la peau d’une héroïne Shakespearienne. Entourée de neuf comédiens, chanteurs, musiciens, elle mettra son oeil pétillant au service d’une nouvelle adaptation moderne mais aussi chantée de « Comme il vous Plaira », de William Shakespeare.

Une comédie qui promet de retracer l’histoire d’un jeune duc, qui successivement bannira son frère le vieux duc, puis la fille du vieux duc, Rosalinde campée par Barbara Schulz, elle-même suivie par la fille du jeune duc, toutes deux parties en forêt pour retrouver le vieux duc. Un picth qui donne le ton et promet un spectacle festif, joyeux et enchanteur mêlant aventure, amour, jalousie, amitié, passion et rire.

A partir du 27 Janvier 2022, « Comme il vous plaira », La Pépinière théâtre, Paris.

Gérard Darmon dans de beaux draps

Après « Tout à refaire » en 2017 et « L’ordre des choses » en 2019, Gérard Darmon est de retour sur scène dans « Une situation délicate ». Une comédie de Alan Ayckbourn, auteur le plus joué en Angleterre derrière Shakespeare, adaptée en français par Gérald Sibleyras. Le comédien de 73 ans y donnera la réplique à Clotilde Courau, son épouse sur les planches, Elodie Navarre, sa maîtresse, et Max Boublil, son jeune concurrent.

Julie (Elodie Navarre) s’apprête en effet à rompre avec Philippe, son amant marié, (Gérard Darmon) pour se consacrer à Nicolas (Max Boublil), transi d’amour pour elle. Alors qu’elle se rend chez Philippe une dernière fois, elle feint d’aller voir ses parents. Seul bémol, Nicolas a décidé de la suivre. Tout ce petit monde pourrait bien dès lors se retrouver dans de beaux draps.

Du 28 Janvier au 30 Avril 2022, « Une situation délicate », Théâtre des Nouveautés, Paris.

Antoine Duléry dans le costume présidentiel

Un face-à-face comique renouvelé. «Par le bout du nez » - dernière pièce des auteurs du « Prénom » Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière - reprend en effet du service avec une nouvelle distribution.

Antoine Duléry succède à François-Xavier Demaison dans le rôle du président de la République, pris de démangeaisons nasales irrépressibles, alors que dans à peine quatre heures, il doit prononcer son discours d’investiture. Face à lui, l’excellent François Berléand retrouve de son côté le costume du psy, qui va tenter de lui sauver la mise. Un nouveau duo avec à la clef, une nouvelle séance de divan présidentiel.

A partir du 18 janvier, Par le bout du nez, Théâtre Libre, Paris.