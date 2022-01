Printemps de Bourges : des places restantes pour les auditions régionales Inouïs !

Suite aux annonces relatives à l’accueil du public dans les salles de concerts, les Inouïs du Printemps de Bourges ont dû réorganiser leurs auditions régionales. Heureusement, toutes ont pu être reportées et non pas annulées. Et il reste des places ! Compte tenu des jauges restreintes, les e-billets déjà retirés ne sont cependant plus valables pour les reports. Voici la liste détaillée des auditions reportées :

- La date prévue le 6 janvier à la Maroquinerie (Paris 20e) est reportée au 28 janvier à FGO-Barbara (Paris 18e) - La date prévue le 13 janvier au Trabendo (Paris 19e) est reportée au 29 janvier à FGO-Barbara (Paris 18e) - La date prévue le 14 janvier au Makeda (Marseille) est reportée le même soir au 6MIC (Aix-en-Provence) - La date prévue le 27 janvier au Trabendo (Paris 19e) est reportée le même soir à FGO-Barbara (Paris 18e)

Les autres dates restent programmées également :

- Samedi 8 janvier 19h30 - Franche-Comté // LA RODIA (Besançon) - Jeudi 13 janvier 19h00 - Nord-Pas-de-Calais jour 1 // LE GRAND MIX (Tourcoing) - Vendredi 14 janvier 20h00 - Nord-Pas-de-Calais jour 2 // 4ÉCLUSES (Dunkerque) - Vendredi 14 janvier 20h00 - Aquitaine // ROCK SCHOOL BARBEY (Bordeaux) - Vendredi 14 janvier 20h00 - PACA / Corse jour 1 // 6MIC (Aix-en-Provence) - Samedi 15 janvier 20h00 - PACA / Corse jour 2 // LE LIVE (Toulon) - Samedi 15 janvier 20h00 - Poitou-Charentes // LA SIRÈNE (La Rochelle) Sur le même sujet Musique Annulations, maintiens... Comment les organisateurs de concerts gèrent les nouvelles mesures ?