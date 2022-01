The Weeknd : toutes les infos sur les collaborations de son nouvel album

Le teasing, d’une minute pile, annonçait déjà la couleur. Le nouvel album de The Weeknd , « Dawn FM », qui sort ce vendredi, offre de belles surprises. Dont de nombreuses collaborations, égrenées au fil du disque.

Parmi elles, certaines sont plus improbables que d’autres. On retrouve par exemple Jim Carrey, acteur mythique. Leur première rencontre n’est pas sans originalité : « Il habite littéralement à deux maisons de la mienne. Il a un télescope, et moi aussi j’ai un télescope. Il m’a demandé où j’habitais, quel étage j’occupais. Je lui ai répondu, du coup on s’est chacun mis à nos fenêtres avec nos télescopes, et on s’est vus l’un l’autre », a expliqué l’artiste canadien au média Interlude. Plusieurs artistes ayant déjà collaboré avec The Weeknd sont également présents : Lil Wayne, pour qui l’icône de la pop avait participé au titre « I’m good », sur l’album non streamable du rappeur « Dedication 5 », ou encore Oneohtrix Point Never, avec qui il a déjà collaboré sur le titre « No Nightmares », extrait de l'album « Magic Oneothrix Point Never ».

On note aussi la présence de Tyler The Creator, avec qui l'artiste avait affirmé vouloir travailler l'été dernier, ainsi que de Quincy Jones. Pour rappel, The Weeknd avait reçu en septembre dernier le Quincy Jones Humanitarian Award, décerné par la Black Music Action Coalition. « The Weeknd et HER (autre récipiendaire du prix, ndlr) ont tous deux utilisé leurs plates-formes pour attirer l'attention sur l'injustice raciale et sociale et sensibiliser le monde », avait déclaré le BMAC dans un communiqué, via Variety.

Sia, Ariana Grande, Daft Punk...