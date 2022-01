Crowdfunding : Un évènement artistique 100 % en ligne pour aider l'Afghanistan

Jusqu’au 16 janvier, l’évènement solidaire Mindful Art X Afghanistan propose d’aider – en deux temps – les défenseurs des droits des femmes et intellectuels afghans.

Un crowdfunding, organisé jusqu'au 16 janvier prochain, propose tout d’abord d’acquérir une œuvre d’art originale. Au total, plus de 30 artistes ont participé, permettant ainsi de mettre en vente plus de 50 œuvres d'art originales. Les dons récoltés seront reversés à la Fondation Massoud, qui agit pour la formation des filles, ainsi qu’aux organismes de défenses des droits des femmes et des journalistes. Parmi les artistes, vous pourrez découvrir des peintres, sculpteurs, mais aussi des calligraphes ou photographes venus des quatre coins du globe.