Une nouvelle vente géante de vinyles organisée à Paris le 30 janvier

Les passionnés de musique vont être ravis. Le 30 janvier prochain, 50.000 vinyles seront proposés à la vente dans le cadre d’un destockage géant : le Paris Vinyl Sale #2.

Des prix de 2 à 10€

Tous les genres musicaux seront présents, du jazz à la musique électronique en passant par l’italo, le rock, la pop, le métal ou encore le blues, la folk et le hip-hop. Plusieurs formats seront également disponibles : LPS et 45, 10″, 12″. Côté porte-monnaie, pas d’inquiétude, la règle reste la même : aucune référence n’excédera le prix de 10€ ! Et de nombreux vinyles seront vendus dès 2€.

Après une première édition qui avait attiré une foule d’acheteurs, dans le 18e arrondissement, ce nouvel événement devrait avoir le même succès.

Cette fois-ci, les disques seront entreposés sous la verrière du Bastille Design Center. Ce bâtiment industriel du 19ème siècle a été réhabilité et transformé en galerie d’art et centre d’expos. 50 exposants proposeront leurs collections. Parmi eux : Listen Records, les Balades sonores, Betino’s Record Shop, Rush Hour… Si vous souhaitez agrandir votre collection ou offrir un joli cadeau, c’est l’évènement à ne pas rater.



Paris Vinyl Sale #2 – Bastille Design Center – 74, boulevard Richard Lenoir, 75011 – 30 janvier 2022, de 10h à 18h