Totally Spies : le dessin animé culte de retour pour une nouvelle saison

Tous les enfants des années 1990 s’en souviennent. Chaque matin, le trio d’espionnes des Totally Spies était sur les écrans de télévision avec de nouvelles aventures. Plus de vingt ans après sa première diffusion, et des années d’absence, la série est de retour !

C’est Thomas Astruc, responsable storyboarder sur la série, qui a partagé la bonne nouvelle sur Twitter. « Je ne sais pas si la nouvelle est déjà partout sur Internet mais je viens d’apprendre… QU’UNE NOUVELLE SAISON DE TOTALLY SPIES ÉTAIT EN PREPARATION! » Si l’ancien storyboarder ne sera pas impliqué pour la suite, il a affirmé dans un autre tweet « être très heureux ». En effet, « c’était l’une des premières séries avec des filles en leader. Elles ont ouvert la voie à tant d’autres. Donc je suis heureux de les voir de retour ! Et avec les nouvelles technologies d’animation, cela devrait être encore meilleur. »

Clover fait réagir

L’affiche a d’ores et déjà été diffusée. Et les fans n’ont pas tardé à réagir quant au visage de Clover, faisant de son prénom une tendance Twitter.

« Ils ont ruiné Clover », « comment je peux pas tolérer ce massacre de clover », « qu’est-ce qu’ils lui ont fait oh non clover », peut-on notamment lire. Au total, la série a connu 6 saisons et un total de 156 épisodes, remportant un grand succès. La date de sortie n’a pas été communiquée pour le moment.