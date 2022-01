Adele appelle en personne ses fans après l'annulation de sa résidence à Las Vegas

Après avoir dû annuler à la dernière minute sa série de concerts prévus tous les week-ends à partir du 21 janvier à Las Vegas, Adele a su comment se faire pardonner.

La chanteuse a décroché en personne son téléphone pour s’entretenir avec plusieurs fans qui avaient fait le déplacement pour assister à son grand retour sur scène.

Et pour cause, jeudi 20 janvier, Adele avait annulé en larmes sa résidence, qui devait se tenir dès le lendemain, expliquant que son « spectacle n'était pas prêt ». La Britannique avait alors précisé que « la moitié de (son) équipe était atteinte du Covid », et que par conséquent il avait « été impossible de finaliser le spectacle ». Une situation évidemment embarrassante à laquelle Adèle a voulu répondre en donnant de sa personne.

Des appels en Face time

Plusieurs fans ont ainsi eu la bonne surprise de recevoir un appel en visio de l’artiste, comme ils l’ont partagé sur les réseaux sociaux. Outre les échanges qu’elle a eu avec ses fans, Adele n’a pas ménagé ses efforts pour se faire pardonner, puisqu’elle n’a pas hésité non plus à pousser avec eux la chansonnette via Face time.

Sa série de concerts, programmée à l’occasion de la sortie de son nouvel album « 30 » disponible depuis le 19 novembre dernier, sera quant à elle reportée à une date ultérieure, qui n’a pas encore été communiquée.