La joueuse de tennis Alizé Cornet va publier un premier roman

La joueuse de tennis Alizé Cornet publiera son premier roman en mai, a-t-elle révélé dans les colonnes de Nice-Matin. L'intrigue n'est pas encore connue.

«Je prépare mon après-carrière, qui sera beaucoup consacré à l'écriture (...) car j'adore ça», a expliqué la joueuse, classée 61ème mondiale. «Le premier roman sort en mai, je ne pense pas que ce sera mon dernier.»

Cet ouvrage, publié aux éditions Flammarion, «n'a aucun rapport avec le tennis», a-t-elle précisé. Avant d'ajouter : «Je ne peux pas parler [du thème] sinon mon éditrice va me taper sur les doigts».

Alizé Cornet est déjà auteure d'une autobiographie, «Sans compromis», publiée en 2020 par les éditions Amphora. La Niçoise de 32 ans a également annoncé qu'elle avait déjà écrit «un deuxième roman».

Alizé Cornet, qui envisage de mettre prochainement un terme à sa carrière de tenniswoman, a disputé son tout premier quart de finale de Grand Chelem à l'Open d'Australie ce 23 janvier. Elle a été battue par l'Américaine Danielle Collins. «Le bon résultat en Australie m'a donné un bon coup de boost», a commenté la Niçoise. «Si je monte très haut au classement, ce sera dur d'arrêter. Je ne ferme la porte à rien. Je me donne à fond cette saison et on verra derrière.»