Alizé Cornet-Danielle Collins, quart de finale de l’Open d’Australie : à quelle heure et sur quelle chaine ?

C’est une grande première. A 32 ans, Alizé Cornet va disputer, ce mercredi, à l’Open d’Australie, le tout premier quart de finale de sa carrière face à l’Américaine Danielle Collins. Voici le programme TV complet.

La Française aura dû attendre sa 63e participation à un tournoi Majeur pour atteindre ce stade. «C’est un rêve qui devient réalité», a-t-elle lancé après sa qualification au tour précédent contre Simona Halep. Un rêve qu’elle compte bien poursuivre à l’autre à bout du monde.

Mais elle va devoir venir à bout d’une adversaire qu’elle va affronter pour la première fois et qu’elle décrit comme une «lionne». «Elle y met tellement d’intensité qu’elle m’impressionne un peu. Moi aussi, je joue avec intensité, mais elle, elle est d’une intensité encore supérieure», a confié la Française à propos de la 30e joueuse mondiale.

Si elle est peut-être impressionnée, elle n’en reste pas moins déterminée et veut croire à son destin. «Depuis le début du tournoi, j'ai testé une technique : avant de dormir, tous les soirs, je me dis que je vais gagner le tournoi ! (…) Ça ne fait pas de mal de se faire un peu d'auto-conviction positive. Là, je me suis dit : ‘Pourquoi pas moi finalement ? Pourquoi ne pas aller au bout ?’ Si je ne suis pas la première à y croire, personne n’y croira pour moi», a lâché Cornet.

Mais elle est néanmoins consciente que la route est encore longue et semée d’embûches avant de conquérir le Graal. Et la première se nomme Danielle Collins, qui a déjà atteint les demi-finales à Melbourne lors de sa première participation en 2019.

Le programme TV

Alizé Cornet-Danielle Collins



Quart de finale de l’Open d’Australie



Mercredi 26 janvier



A partir de 1h du matin en direct sur Eurosport 1