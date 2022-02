Hercule Poirot, Maigret... Les enquêteurs reprennent du service au cinéma en février

Les amateurs d’enquêtes sont servis en ce mois de février. Alors que Gérard Depardieu se glisse dans la peau du commissaire Maigret dans le nouveau film de Patrice Leconte, le réalisateur et acteur Kenneth Branagh récidive avec «Mort sur le Nil», adapté du roman d’Agatha Christie, créatrice du détective légendaire Hercule Poirot.

«Maigret», de Patrice Leconte

Bruno Crémer, Richard Harris, Sergio Castellitto, Jean Gabin… Plusieurs acteurs se sont glissés dans la peau du commissaire Jules Maigret, personnage né sous la plume de Georges Simenon. C’est désormais au tour de Gérard Depardieu d’endosser le costume du policier à la silhouette massive et à la force tranquille, dans le nouveau film de Patrice Leconte («Les Bronzés», «Ridicule»).

Un rôle taillé sur mesure pour le grand acteur français, qui livre une prestation d'une incroyable justesse. Dans cette adaptation du roman «Maigret et la jeune morte» (1954), sobrement intitulée «Maigret», l’homme à la pipe et au chapeau enquête sur la mort d’une jeune femme dont on ignore l’identité. Personne ne semble l’avoir vraiment connue, et ne s’inquiète de sa disparition. Décrite comme étant très solitaire et triste, la victime a été retrouvée sur un chemin, vêtue d’une robe de soirée haute couture, atteinte de plusieurs coups de couteaux.

Au cours de ses investigations, le commissaire, qui a connu la perte d'un enfant, croise la route d’une délinquante. Celle-ci ressemble étrangement à la jeune inconnue et va lui être d’une aide précieuse, aussi bien sur le plan intime, que professionnel. Drôle et mis en scène avec soin, ce film nous tient en haleine jusqu’au dénouement final. Aux côtés de Gérard Depardieu, on retrouve Jade Labeste, Mélanie Bernier, Bertrand Poncet, Aurore Clément et Clara Antoons, tous convaincants.

«Maigret», Patrice Leconte (1h28), au cinéma le 23 février.

«Mort sur le nil», de Kenneth Branagh

Une sombre affaire d’amour obsessionnel. Cinq ans après avoir adapté le roman policier d’Agatha Christie «Le Crime de l'Orient-Express», le réalisateur et acteur Kenneth Branagh s’attaque de son côté à un nouvelle enquête culte d'Hercule Poirot : «Mort sur Nil». Dans ce film, situé dans les années 1930, le détective belge, encore incarné avec brio par l'acteur irlandais, voit son séjour en Égypte se transformer en chasse au meurtrier.

Au cours d’une luxueuse croisière sur le fleuve d’Afrique, la lune de miel d’un couple glamour à laquelle Hercule Poirot est convié, vire au cauchemar. A bord du bateau, les morts s’enchaînent. Des coups de feu sont tirés et une gorge est tranchée au milieu des somptueux paysages désertiques et des pyramides. S'ensuit alors une série d'interrogatoires menés par le charmant détective à l’esprit vif pour identifier le ou les coupables.

Visuellement époustouflante, cette adaptation réunit un casting étoilé, avec Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, («Captain Marvel»), Letitia Wright («Black Panther»), Rose Leslie («Game of Thrones»), ou encore la française Emma Mackey («Sex Education»). Avis aux puristes, le cinéaste britannique n’hésite pas à prendre quelques libertés scénaristiques vis-à-vis de l’œuvre originale, mais sans pour autant trahir la romancière. Le Colonel Race est notamment remplacé par Bouc et le spectateur découvrira un Poirot toujours tiré à quatre épingles mais plus attentionné, et humain.

Le film a tout de même le défaut de traîner en longueur durant la première partie. On regrette également le manque de subtilité sur certains sujets, comme l’homosexualité et le racisme, et certains personnages auraient mérité d'être creusés davantage. Finalement, outre la photographie et les décors soignés de ce long-métrage, on retiendra surtout le prologue en noir et blanc dans les tranchées qui dévoile l’origine de la célébrissime moustache d’Hercule Poirot.

«Mort sur le Nil», Kenneth Branagh (2h07), actuellement au cinéma.