Paris : Smiley célèbre ses 50 ans

En 1972, le journaliste de «France-Soir» Franklin Loufrani imaginait et lançait Smiley. Aujourd’hui, la marque est devenue l’une des icônes les plus reconnaissables du graphisme. Pour célébrer son anniversaire, de nombreux évènements sont organisés à Paris et ailleurs. Tour d’horizon.

«Prenez le temps de sourire !». Le mantra de Smiley est simple. Le but également «diffuser et souligner des bonnes nouvelles». Pour célébrer les 50 bougies de cette marque, plusieurs collaborations et évènements ont été lancés. Tout d’abord, André Saraiva a réinterprété le logo emblématique avec un design inédit.

Vendredi 18 février, l’artiste graffeur connu pour ses personnages caricaturaux et son alter ego Mr. A - a lancé un manifeste mondial de street art positif à Paris sous forme d’une performance. Via un affichage sauvage, le but était de remettre de la positivité dans le quotidien. Cet affichage sera visible jusqu’à ce qu’il soit enlevé, et décliné à New York, Londres ou encore Milan.

Davantage de sourires en 2022 ? Au-delà de cette performance, les éditions Assouline ont édité le livre «Fifty years good news», visant à retracer l’histoire du Smiley. Du 21 février au 3 avril, la marque sera aux Galeries Lafayette avec un pop-up et des animations. Une série de collaborations exclusives sera présentée dans l’Atrium du Magasin de l’Homme, où une structure géante aux couleurs du nouveau logo sera visible. Le magasin a même installé une rampe de skate en face du magasin Homme, sur le Boulevard Haussmann.

Enfin, Smiley a dévoilé une étude exclusive réalisée en partenariat avec YouGov sur le sourire et les Français. Bien que les sourires aient diminué ces deux dernières années(40 % des Français confient avoir moins souri en 2020 et 2021, l’étude rapporte que 74 % des Français voudraient voir plus de sourires en 2022. Un optimisme qui pourrait être contagieux, 88 % des Français ne peuvent s'empêcher de sourire lorsqu'ils voient un sourire. De manière plus générale, 80 % des Français déclarent que le sourire les rend heureux et leur apporte du bonheur.