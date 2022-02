Charlène de Monaco : ce nouveau projet dans lequel elle apparaît

Toujours en convalescence en Suisse, Charlène de Monaco s’apprête à faire une apparition. Pas au sens strict du terme, mais à l’occasion de la sortie du sixième tome du manga «Blitz» consacré à l’univers des échecs, dans laquelle elle est croquée sur quelques pages. Une apparition qu’elle a commentée, donnant lieu à sa première prise de parole depuis des mois.

«Je me réjouis de la sortie du sixième tome de Blitz magnifiquement sublimé par Garry Kasparov et dessiné par Daitaro Nishihara. L’idée de participer à l’aventure Blitz m’a immédiatement séduite et je remercie Cédric Biscay de m’avoir invitée à découvrir l’univers du manga», a ainsi fait savoir la princesse au Parisien, par l’entremise de son éditeur et depuis son lieu de convalescence, rapporte le journal.

Depuis son retour sur le Rocher, en novembre dernier, après plus de huit mois passés en Afrique du Sud en raison d’une infections ORL, l’épouse du Prince Albert ne s’est pas exprimée dans les médias. Elle se repose toujours en Suisse. Alors que son état de santé est encourageant selon son époux, ce projet culturel a changé la donne.

Une apparition furtive

Bien qu’elle n’apparaisse que sur quatre pages, la mère de Jacques et Gabriella a été consulté avant de figurer dans ce nouveau volet publié demain, vendredi 25 février. Un projet qui l’a visiblement enthousiasmé si l’on en croit Cédric Biscay, scénariste et créateur de cette série de manga lancée en 2020. «Elle a tout de suite accepté. Plus tard, elle a pu voir les planches et elle n’a demandé aucune modification», a-t-il expliqué. Ce n’est d’ailleurs pas la première figure de la famille royale monégasque à être croquée dans «Blitz».

Son époux, le prince Albert a fait une apparition dans le tome 4 de cette série, qui raconte les aventures d’un jeune homme évoluant dans l’univers des échecs de haut niveau. Un récit qui bénéficie depuis ses débuts de l’œil expert de Garry Kasparov, champion de cette discipline et considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde.