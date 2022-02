«Indiana Jones 5» : le tournage enfin terminé

Après de longs mois de tournage et plusieurs péripéties, le tournage du film est finalement terminé.

C’est le réalisateur du film, James Mangold, qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter. «Ainsi commence le premier jour après la tempête…», peut-on lire.

And so begins the first day after the storm.. pic.twitter.com/nb0jnHIeec

— Mangold (@mang0ld) February 27, 2022