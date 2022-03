Aya Nakamura : un nouvel single en duo avec Damso bientôt disponible

Un an et demi après la sortie de son troisième album «Aya», porté par les titres «Jolie Nana» et «Doudou», l’artiste s’apprête à dévoiler un nouveau single.

Une annonce que la chanteuse féminine française la plus écoutée dans le monde a faite sur ses réseaux lundi 7 mars. Plutôt discrète ces derniers mois, la chanteuse y pose au côté du rappeur Damso, et annonce la sortie prochaine du titre «Dégaine». Un single réalisé en duo avec le rappeur belgo-congolais, auréolé en 2019 d’une victoire de la musique du meilleur album rap de l’année pour «Lithopédion». Les deux poids lourds n’ont pour l’heure pas dévoilé la date de sortie officielle de ce nouveau titre.

Un nouveau single au top ?

Un morceau qui devrait toutefois se classer tout en haut des charts. En effet, depuis «Djadja», chacun des singles d’Aya Nakamura caracole dans le top des classements musicaux. De «Copines» à «Jolie nana» en passant par «Bobo», son dernier single sorti en mai dernier, aucun n’a dérogé à la règle jusqu’à présent. Il y a fort à parier que le destin de «Dégaine» est déjà tout tracé.