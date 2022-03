Black Panther : le réalisateur Ryan Coogler soupçonné par erreur d'avoir tenté de braquer une banque

Selon un article du site américain Variety, le réalisateur Ryan Coogler a été arrêté par la police en janvier dernier après avoir été soupçonné de vouloir braquer une banque.

Client de la société Bank of America, le réalisateur de Black Panther explique que cette «situation n’aurait jamais dû se produire», mais que la banque a depuis su réagir à la hauteur de ses attentes vis-à-vis de ce regrettable incident, et qu’ils sont «passés à autre chose».

C’est le 7 janvier dernier que les événements se sont déroulés, selon le rapport de la police d’Atlanta dévoilé ce mercredi 9 mars. Ryan Coogler s’est présenté au comptoir de la banque avec un bordereau de demande de retrait d’espèces pour un montant de 12.000 dollars (10.870 euros). Le réalisateur de 35 ans - qui portait un chapeau, des lunettes de soleil, et un masque chirurgical - avait ajouté une note manuscrite au verso avec quelques précisions : «J’aimerais retirer 12.000 dollars en espèces de mon compte en banque. Merci de faire le comptage des billets dans un autre endroit. J’aimerais que cela reste discret», était-il écrit.

L’employé se trouvant au comptoir aurait manifestement mal interprété la situation. Constatant que la demande de retrait en espèce dépassait le montant autorisé de 10.000 dollars, et que cela avait automatiquement généré une alerte sur le compte de Ryan Coogler, cette personne serait immédiatement allée voir son supérieur pour l’informer qu'elle soupçonnait une tentative de braquage. La police a été contactée dans la foulée.

Le réalisateur et ses deux amis arrêtés

Quatre agents de police sont arrivés sur place. Ils ont procédé à l’arrestation de deux collègues de Ryan Coogler qui l’attendaient devant la banque dans une voiture avec le moteur allumé. Ces derniers leur ont indiqué qui était Ryan Coogler, comment il était habillé, ce qui correspondait à la description reçue au préalable par les employés de la banque.

Les deux collègues de Ryan Coogler ont été placés à l’arrière de la voiture de police, tandis que deux agents sont entrés dans la banque, ont menotté le réalisateur, et l’ont emmené en dehors de l’établissement. Après vérification de son identité, et de son compte bancaire, les agents ont relâché Ryan Coogler et ses deux amis.

«Nous regrettons profondément que cet incident ait eu lieu. Cela n’aurait jamais dû arriver et nous nous sommes excusés auprès de M. Coogler», précise un porte-parole de Bank of America au site Variety. Ryan Coogler est actuellement à Atlanta pour le tournage du film Black Panther : Wakanda Forever, attendu au cinéma pour le mois de novembre prochain.