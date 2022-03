Obi-Wan Kenobi : la première bande-annonce dévoilée

La très attendue mini-série Obi-Wan Kenobi, diffusée à partir du 25 mai sur la plate-forme Disney +, a désormais une première bande-annonce.

«Entre l'obscurité et la défaite, l'espoir survit». C’est accompagné de ces quelques mots que le teaser de près de deux minutes a été dévoilé mercredi 9 mars. Particulièrement léchées, ces premières images ont donné quelques indications sur l’intrigue qui attend les fans et mettra à nouveau en scène Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi.

Alors que la série ne fera l’objet que d’une seule et unique saison, c’est une traque au Jedi sans pitié à laquelle sera confronté l’acteur britannique Ewan McGregor, qui endosse pour la quatrième fois le rôle du célèbre maître Jedi. «La clef de la traque au Jedi est la patience», peut-on entendre en voix off, laissant attendre une guerre d’usure alors que le récit se situe une décennie après l’épisode Star Wars III - «La revanche des Siths» et avant l’épisode IV - «Un nouvel espoir».

Entre l'obscurité et la défaite, l'espoir survit. Découvrez une première bande-annonce de la mini-série Obi-Wan Kenobi, disponible dès le 25 mai en streaming sur @DisneyPlusFR. pic.twitter.com/Bl9EciBs9T — Star Wars France (@StarWarsFR) March 9, 2022

Nouveau méchant et héro brisé

Du côté des méchants, le teaser lève le voile sur la nouvelle adversaire du maître Jedi, interprétée par Moses Ingram (Le jeu de la dame). L'actrice apparaît en effet froide et impitoyable dans la peau de l'inquisiteur Reva.

Un peu plus tôt dans la journée, le magazine Entertainment Weekly avait quant à lui dévoilé les premières photos de ce nouveau volet centré sur le célèbre maître Jedi. Un héros seul au monde au début de la série, selon son interprète. «Nous trouvons Obi-Wan au début de notre histoire plutôt brisé, et infidèle, et battu, quelque peu abandonné», a ainsi expliqué l’acteur qui fera à nouveau face à Hayden Christensen, dans le costume de Dark Vador.