Festival d'Angoulême : la Canadienne Julie Doucet remporte le Grand Prix

L'auteure canadienne Julie Doucet a remporté ce mercredi le Grand Prix du festival d'Angoulême, la récompense la plus prestigieuse dans la bande dessinée.

La Québécoise de 56 ans est récompensée pour l'ensemble de son oeuvre, composée essentiellement de fanzines à l'esthétique punk.

«Tout ça, c'est parti de presque rien, un petit fanzine dans les années 80 avec un titre pas très net et me voici à Angoulême. J'ai gagné le prix le plus importante de l'industrie de la bande dessinée», a souligné Julie Doucet lors de la cérémonie d'ouverture du Festival. «J'ai beaucoup de mal à y croire», a-t-elle ajouté, visiblement émue.

Trois femmes en lice

Née à Montréal, c'est au cours de ses études qu'elle découvre la BD et commence à publier un fanzine photocopié, «Dirty plotte», dans lequel elle raconte sa vie de femme, ses envies, ses peurs... Alors que cette oeuvre était devenue quasi introuvable, la maison d'édition L'Association a publié l'année dernière «Maxiplotte», une anthologie de 400 pages de ses «Dirty Plotte».

Décrite en 2018 par l'essayiste Anne-Elizabeth Moore comme «précurseure d'un nouveau féminisme en bande dessinée», Julie Doucet a été plébiscitée par le vote de ses pairs, devant deux auteures françaises, Pénélope Bagieu et Catherine Meurisse.

Quatrième femme à décrocher ce prix prestigieux, après les Françaises Claire Bretécher et Florence Cestac et la Japonaise Rumiko Takahashi, elle succède à l'Américain Chris Ware, lauréat en 2021.