Une œuvre de Picabia adjugée 10 millions d'euros, un record pour l'artiste

Alors que Sotheby’s a organisé hier, à Paris, sa première vente aux enchères consacrée au mouvement surréaliste, une toile de Francis Picabia s’est envolée à 10 millions d’euros. Un record pour l’artiste.

Le peintre français (1875-1953) était la star de ce rendez-vous événement avec notamment deux toiles, dont «Pavonia » réalisé en 1929 et estimée entre 6 et 8 millions d'euros. Adjugée finalement 10 millions, cette toile, conçue pour le grand projet de décoration de l'appartement parisien du marchand d'art Léonce Rosenberg et issues de la série des Transparences, devient l’œuvre la plus chère de l’artiste, comme l’attendait la maison Sotheby’s.

#Surrealism forever ! Sotheby’s triomphe en France avec sa vente Surrealism and Its Legacy qui totalise 33 millions € et un nouveau record mondial aux enchères pour Francis Picabia pic.twitter.com/wCrS7RBPlo — Sotheby's France (@SothebysFr) March 16, 2022

«Nous sommes particulièrement fiers d'avoir établi un nouveau record mondial pour Picabia, très certainement le peintre du XXe siècle le plus régulièrement mis à l'honneur depuis que Sotheby’s organise en France des ventes d’art moderne», a déclaré Thomas Bompard à propos de cette performance. Le précédent record de l’artiste était auparavant de 8 millions d'euros. Une seconde toile de Picabia, «Nu de dos», a été adjugée 3,3 millions d’euros.

Plus de 30 millions pour ces enchères dédiées aux surréalistes

La vente a totalisé 33 millions d’euros. Elle comptait, par ailleurs, des œuvres de Magritte dont «Le Paysage Fantôme» parti à 2,1 millions d'euros, et «Le Palais de la Courtisane» de Marcel Duchamp, acheté près de 2 millions d'euros, ou encore de figures féminines du surréalisme.

Parmi elles : Dorothea Tanning («Mêlées nocturnes», 1958, 567.000 euros), Leonor Fini («Sphinx» pour David Barrett, 1954, 119.700 euros) et Toyen, dont la toile «Chambre secrète sans serrure»( 1966) a été adjugée 1,5 million d'euros, soit plus du double de son estimation haute, a fait savoir Sotheby's sur Twitter.