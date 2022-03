Les meilleurs mangas de 2022

2022 a commencé en fanfare pour les éditeurs de mangas qui se félicitent d'une année 2021 record. Et les nouveautés de cette année témoignent d'une grande qualité alliée à une belle diversité.

Cette sélection des meilleurs mangas de l'année sera amenée à évouler tous les mois.

dai dark

Génialissime ! C’est sans doute le mot qui vient tout de suite à l’esprit après avoir lu le tout premier tome de Dai Dark paru le 16 mars chez Soleil Manga. Derrière cette œuvre à mi-chemin entre la dark fantasy et la science-fiction, on retrouve Q-Hayashida, l’autrice de l’inénarrable et néanmoins excellent Dorohedoro (adapté en anime sur Netflix).

Dai Dark





Découvrez le premier tome de Dai Dark, le nouveau manga de Q-Hayashida !





Si vous l'avez lu, que pensez-vous de cette nouvelle série ?#DaiDark #QHayashida pic.twitter.com/2iWRAlBVRH — Soleil Manga (@Soleil_Manga) March 17, 2022

Son imagination fertile donne vie à un univers singulier où l’on s’attache à Sanko Zaha. Un jeune voyageur de l’espace dont la réputation le précède, puisque ses os auraient l’étrange pouvoir d’exaucer n’importe quel souhait. Très convoité par des criminels avides de fortune, d’immortalité et de force, Sanko ne compte pas vendre sa peau aussi aisément et reste un dur à cuire aux étranges pouvoirs. Surtout, il est toujours accompagné d’un «sakadoh» transformable en forme de squelette baptisé Avakian. C’est sur ce scénario barré et sensationnel que Q-Hayashida tisse un récit à nul autre pareil, sombre, violent mais drôle, qui nous emmène dans un monde qui pulvérise toutes nos vérités.

Dai Dark de Q-Hayashida, éd. Soleil Manga, tome 1 disponible.

frieren

Si l’on peut reprocher aux récit d’heroic fantasy de suivre toujours la même trame narrative, certains auteurs insufflent encore un vent de renouveau sur le genre. Frieren, paru chez Ki-oon, s’affiche comme l’exemple à suivre. Car son récit commence par la fin d’une longue quête de 10 années qui a vu un petit groupe de héros éradiquer le roi des démons. Parmi ce groupe, une elfe, nommée Frieren, jouit – comme tous les membres de sa race – de l’immortalité. Un avantage qui en fait un être à part, car pour elle les 10 années n’ont été que l'équivalent d'un été éphémère par rapport aux héros humains qui ont suivi ses pas. Néanmoins tous se font la promesse de se retrouver dans 50 ans, maintenant qu’une nouvelle ère de paix s’est ouverte grâce à leurs efforts. Les années passent et Frieren retrouve alors certains de ses amis, devenus vieillards qui s’éteignent sous ses yeux. L’âme en peine, l’elfe prend conscience de la fragilité de la vie.

J-8 ! Si vous avez encore besoin d'être convaincus, les responsables éditoriaux vous racontent l'histoire de la naissance de "Frieren" !





C'est sur notre chaîne Youtube https://t.co/ZsTH8Rh67G pic.twitter.com/RQPup9Y8ZZ — Ki-oon éditions (@ki_oon_Editions) February 24, 2022

A la fois poétique et touchant, Frieren reste aussi un manga d’aventure qui prend toute son envergure dès le 2e tome. Surtout, le scénario original de Kanehito Yamada se trouve magnifié par le dessin toute en finesse de Tsukasa Abe. Superbe.

Frieren, de Kanehito Yamada (scénario) et Tsukasa Abe (dessin), éd. Ki-oon, tomes 1 et 2 disponibles.

les voyages de kitaro

Shigeru Mizuki (1922-2015) se voit honorer cette année pour les 100 ans de sa naissance. Alors qu’une exposition se déroule jusqu'au 3 avril au FIBD d’Angoulême pour lui rendre hommage, les éditions Cornélius nous livrent un inédit de Kitaro le Repoussant, son personnage fétiche avec lequel il a vécu mille et une aventures entre 1959 et 1969.

L’an 2022 marque donc la traduction des Voyages de Kitaro, un manga en deux tomes qui vient compléter la collection des 11 volumes des premières aventures du petit yokai borgne. Car Kitaro est un enfant qui vit dans le monde des yokai, ces célèbres esprits japonais aux pouvoirs extraordinaires. Si Shigeru Mizuki s’était employé à mettre Kitaro en scène face aux démons du pays du soleil-levant, son personnage prend ici un radeau pour partir à la rencontre des légendes d’autres pays. On le retrouve donc face aux fantômes et aux monstres du folklore asiatique, russe et européen, dont le fameux Dracula qui donnera du fil à retordre à notre petit héros et à ses amis yokai.

Nous avons reçu les premiers exemplaires des "Voyages de Kitaro" de #ShigeruMizuki ! Cette nouvelle aventure inédite de Kitaro, indépendante du reste de la série, sera disponible dans une semaine chez votre libraire ! pic.twitter.com/yA7Ymv99O4 — Éditions Cornélius (@ed_cornelius) February 16, 2022

On retombe évidemment sous le charme des récits de l’espiègle conteur qu’est Shigeru Mizuki. Un mangaka qui fut soldat durant la 2de guerre mondial et qui s’est toujours employé à dépeindre toutes les facettes de l’âme humaine à travers le portrait de ses milliers de personnages singuliers. Et pour celles et ceux qui découvrent son extraordinaire héritage, ne vous fiez pas à l’aspect naïf de son trait, Mizuki-san est un maître dans son art. Respect.

Les voyages de Kitaro, de Shigeru Mizuki, éd. Cornélius, tome 1 (sur 2) disponible.

dragon quest - the adventure of dai

Un temps connu sous le nom de Fly lors de sa diffusion au sein du club Dorothée dans les années 1990, puis dans sa première édition manga en France chez J’ai Lu, cette œuvre a été rééditée chez Tonkam sous le nom de La Quête de Dai à la fin des années 2000. Une édition épuisée depuis alors que ce manga d’heroic fantasy est considéré comme l’un des meilleurs du genre (et c’est peu de le dire). En ce début d’année 2022, un rayon de soleil vient caresser chez les libraires la section mangas en mettant en valeur la toute nouvelle édition de luxe de ce manga. Renommé Dragon Quest – The Adventure of Dai (j’espère que vous suivez toujours). Il s’agit là de la version la plus aboutie du manga de Riku Sanjo (scénario) et Koji Inada (au dessin). Un duo qui fait des merveilles en termes de narration et qui met en avant un trio d’aventuriers attachant : Dai, Pop et Maam.

Dragon Quest - The adventure of Daï - Plus qu'une semaine et ce sera en librairie



Toutes les infos https://t.co/HodBoOUf53#dragonquest #manga pic.twitter.com/bgieHuVjcX — Delcourt/Tonkam (@DelcourtTonkam) February 23, 2022

Superbe épopée qui s’inscrit dans le côté classique de la saga vidéoludique Dragon Quest, The Adventure of Dai en offre une adaptation assez libre et prend surtout le temps de développer chaque personnage et particulièrement les méchants pour offrir à chacun une profondeur intéressante. Un point qui fait toute la fraîcheur de ce classique porté par un dessin net et précis que cette édition de luxe met en avant avec des pages couleurs inédites avec un papier au grammage plus dense. Initialement publié sur 37 tomes, The Adventure of Dai profite ici d’une édition exemplaire qui réunit l’équivalent de deux tomes en un. Alors que le manga jouit d’une excellente nouvelle série animée diffusée en France depuis 2020 sur Crunchyroll et ADN, cette édition s’avère un bon complément à la fois pour les nostalgiques de Dai mais aussi pour ses nouveaux fans.

Dragon Quest – The Adventure of Dai, de Riku Sanjo (scénario) et Koji Inada (dessin), éd. Delcourt-Tonkam, tomes 1 et 2 disponibles.

Le livre des sorcières

Le premier chapitre du Livre des Sorcières est disponible gratuitement sur Glénat Manga Max !





Venez découvrir notre nouveau seinen sur l'obscurantisme !



https://t.co/bfbr7xibGE pic.twitter.com/tVzhNfTLx9 — Glénat Manga SAKAMOTO DAYS - 6 AVRIL (@Glenat_Manga) March 10, 2022

Glénat se plonge dans l’univers de la sorcellerie et des légendes qui accompagne cet univers en proposant le très intriguant Le Livre des Sorcières. Un récit complet en trois tomes, dont les deux premiers sont déjà disponibles. Transposée au temps du Moyen Âge et de la chasse aux sorcières, l’histoire développée par Ebishi Maki s’intéresse à d’étranges attaques qui auraient été menées par un loup-garou dans un village. Chargé de l’enquête, un médecin est dépêché sur place en la personne de Jean Wier. Un personnage ayant réellement existé entre 1515 et 1588. Connu pour s’être opposé à la chasse aux sorcière, Jean Wier occupe ici un rôle central dans une œuvre où les légendes servent l’obscurantisme, mais où l’enquête va permettre de mieux comprendre les prémices de la psychiatrie. Passionnant.

Le livre des sorcières, de Ebishi Maki, éd. Glénat, tomes 1 et 2 disponibles.

four knights of the apocalypse

Attendu par les nombreux fans de Seven Deadly Sins, Four Knights of the Apocalypse de Nakaba Suzuki s’affiche comme un spin-off qui plaira aux fans de la première heure. On y retrouve le jeune Percival dont la vie bascule le jour de ses 16 ans où il est laissé pour mort par un chevalier venu éliminer le danger potentiel qu’il représenterait pour le roi Arthur. Pourtant, cet adolescent survit miraculeusement à ses blessures. Si la vengeance le mène, c’est aussi un prétexte pour se lancer dans une aventure peuplée de légendes.

Nakaba Suzuki n’en n’avait donc pas fini avec les récits d’heroic fantasy. Si Seven Deadly Sins (lui aussi édité chez Pika) a été son premier succès, ce Four Knights of the Apocalypse marche dans ses pas. On apprécie tout particulièrement le trait à la fois clair, doux et précis de cet auteur, qui sait également mettre en scène un shônen pur et dur où les légendes arthuriennes croisent les références bibliques.

Four knights of the apocalypse, de Nakaba Suzuki, éd. Pika, tomes 1 et 2 disponibles.

Oshi no Ko

Ne vous fiez donc pas à sa couverture qui laisse croire à une enième «magical girl», car Oshi no Ko nous plonge au cœur d'un manga plus adulte qui dénonce les travers du star système. «Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez né beau et entouré de personnes influentes ?», interrogent Aka Akasaka et Mengo Yokoyari dès la première page de leur manga. Le tandem nous plonge ainsi dans le milieu du spectacle et des fameuses idoles japonaises. Lorsqu'une chanteuse à succès Aï Hoshino met au monde des jumeaux, elle est loin de se douter que sa vie basculera quelques années plus tard lorsque un fan lui donnera la mort. D'une enfance heureuse, les orphelins d'Aï vont décider de monter sur les planches dix ans plus tard et, sous la lumière des projecteurs, de mettre en œuvre leurs ambitions respectives. Les deux premiers tomes d'Oshi no Ko ont été publiés en janvier et nous vous recommandons vivement de les prendre ensemble, tant la tension monte d'un cran entre les deux, le premier posant les bases du récit, le deuxième entrant dans le vif du sujet.

Hosi no Ko, de Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, éd. Kurokawa, tomes 1 et 2 disponibles.

Léviathan

Nouvelle création originale de l'éditeur Ki-oon, Léviathan devrait être suivi de près par tous les amateurs d'Alien et de Blame!, puisque son auteur Shiro Kuroi y propose un récit ambitieux, graphiquement à la croisée de ces œuvres. Le premier tome nous plonge dans un voyage de classe à travers l'espace qui vire au drame lorsque le cargo spatial qui transporte les élèves est percurté par ce qui ressemble à une pluie de météorites. Une catastrophe qui laisse pour seule survivante une classe entière. L'existence de chacun est alors en danger... Shiro Kuroi livre ici un travail impressionnant et nous installe dans un huis-clos angoissant au cœur d'un vaisseau spatial qui recèle de sombres secrets.

Léviathan, de Shiro Kuroi, éd. Ki-oon, tome 1 dipsonible.

Badass Cop & Dolphin

En attendant le 12 janvier, on vous propose de lire gratuitement le chapitre 1 de Badass Cop & Dolphin : https://t.co/gi72xnNEGj pic.twitter.com/Ksa3zzWDPw — Kazé (@KazeFrance) December 22, 2021

C'est sans nul doute le manga le plus vivifiant de ce début d'année. Badass Cop & Dolphin, paru chez Kazé, est à notre sens la bonne surprise du mois si vous recherchez un manga délirant. Auteur de Beelzebub (également chez Kazé), Ryuhei Tamura livre un dessin impeccable autour d'un scénario vraiment incongru, puisque celui-ci amène un flic aux méthodes expéditives (dans le genre Inspecteur Harry avec Clint Eastwood) à faire équipe avec un Dauphin anthropomorphe. Ce nouveau titre, terminé au Japon en cinq tomes, apporte du sang neuf dans la catégorie comédie. Badass Cop & Dolphin reprends le principe du buddy movie, avec un tandem de choc et bien inspiré pour faire régner la loi jusqu'au bord des plages.

Badass Cop & Dolphin, de Ryuhei Tamura, éd. Kazé, tome 1 disponible.

v2 panzer

V2 PANZER © LEIJI MATSUMOTO 1994 ALL RIGHTS RESERVED

Non, vous n'avez pas encore tout lu de Leiji Matsumoto. Le papa d'Albator et de Galaxy Express 999 s'est aussi inspiré du Mad Max des années 1980 avec V2 Panzer paru initalement en 1987 au Japon. Dans ce titre, Leiji Matsumoto nous emmène dans un monde post-apocalyptique où une jeune femme intrépide, Savior Serazad, nous entraîne dans une course de moto mortelle. Un road trip qui pourrait partir sur les chapeaux de roues, mais qui prend en réalité de le temps d'installer son ambiance, portée par la charmante et faussement ingénue Savoir. Une femme, des flingues et sa moto... Voici ce qui composent le centre du récit de Leiji Matsumoto qui semble ici prendre un plaisir certain à dessiner de la belle mécanique. On retrouve tous les ingrédients qui composent les récits humanistes du maître, avec quelques clins d'œil à ses différentes œuvres. Les amateurs de Gun Frontier apprécieront notamment le côté western de V2 Panzer qui profite d'une excellente édition, avec une couverture réversible du plus bel effet.

V2 Panzer, de Leiji Matsumoto, éd. Kana, en un tome complet disponible.

Wonder 3

Mina-san konnichiwa! Shin’Ichi, son grand frère et les Wonder Three pourront-ils changer le destin funeste de la Terre? Découvrez-le dans cette aventure par Tezuka en 3 tomes, dispo en préco dans le PSF avec 6 exlibris : https://t.co/oJSOkNRh6T#tezuka #tezukaosamu #dieudumanga pic.twitter.com/V5kmD1pJfe — isan manga (@isanmanga) December 2, 2021

Alors que Delcourt-Tonkam édite ce mois-ci le tome 2 de Dororo dans son édition prestige, Isan Manga propose de l'inédit dans l'inépuisable collection d'œuvres du grand Osamu Tezuka (1928-1989). Wonder 3 (prononcé Wonder Three) est disponible dans une édition de luxe qui publiera cette année la totalité de ce récit en trois tomes. Avec cette œuvre de science-fiction, le père d'Astro Boy met en scène trois extraterrestres venus sur Terre pour évaluer les hommes dont le comportement cause du tort à la nature. Mais leur sévère mission se verra attendrie par un jeune garçon porteur d'espoir. Toujours impeccable, le travail d'Isan Manga permet d'ajouter à sa collection un nouveau trésor méconnu en France.

W3, de Osamu Tezuka, éd. Isan Manga, tome 1 disponible.

Team Phoenix

Toujours pour rendre hommage Osmau Tezuka, les éditions Vega-Dupuis ont choisi de produire une œuvre originale autour de son univers. Car Team Phoenix n'est pas dessiné par un Japonais, mais par l'auteur espagnol Kenny Ruiz dont le trait fait des merveilles. L'histoire s'intéresse à une guerre qui opposa l'humanité face aux robots. Après le triomphe des machines, les humains jugés obsolètes sont froidement condamnés à mort, tandis que ceux jugés encore utiles héritent d'un permis de vivre. Afin de combattre le joug des robots, l'humanité voit un groupe de héros se former.

Dans notre interview (disponible ci-dessous), Kenny Ruiz nous confiait réaliser un rêve d'enfant en pouvant dessiner sa propre histoire avec l'aval de Makoto Tezuka, le fils d'Osamu.

Team Phoenix, de Kenny Ruiz, éd. Vega-Dupuis, tome 1 disponible.

Horimiya

© by HAGIWARA Daisuke / Square Enix

Dans le registre shôjô, les éditions Nobi Nobi (Pika) lancent ce mois-ci Horimiya, une série très attendue en France par les amateurs du genre, alors que sa version anime est disponible dans l'Hexagone chez Wakanim. Editée en 2011 au Japon, cette série qui tourne autour de l'amour raconte avec talent et une bonne dose peps la relation entre les lycéens Hori et Miyamura. L'une paraît ennuyeuse et effacée, tandis que l'autre semble associal et impulsif, mais en apprenant à se connaître ils dévoilent des personnalités bien différentes. Si les première pages de la série pourraient refroidir les personnes pensant découvrir un scénario déjà raconté 100 fois, Horimiya mérite que l'on s'y attarde, tant le duo d'auteurs Hero et Daisuke Hagiwara glissent de bonnes idées pour relancer l'intérêt du lecteur.

Horimiya, de Hero et Daisuke Hagiwara, éd. Nobi Nobi, tomes 1 et 2 disponibles.

De nous il ne restera que des cendres

© Akira Kasugai

Récit glaçant et violent, «De nous il ne restera que des cendres» rejoint la collection Big Kana (seinen) de l'éditeur. Akira Kasugai, son auteur, dépeint une histoire particulièrement sombre où un assassin dénommé Yû est prêt à tout pour découvrir l'homme qui a décimé sa famille. Une volonté de vengeance qui le pousse à commettre des meurtres de sang froid, y compris en se faisant passer pour une femme. Akira Kasugai réalise également un travail intéressant sur l'ambiance de ce manga qui ne s'adresse pas aux âmes sensibles. Sans doute le thriller du mois.

De nous il ne restera que des cendres, de Akira Kasugai, éd. Kana, tome 1 disponible.

FROM THE CHILDREN COUNTRY

L'éditeur Meian arrive en 2022 avec de nombreuses nouveautés mangas pour enrichir son catalogue. Parmi les premières notables, nous retenons From The Children Country. Un récit haletant en deux tomes qui n'est pas sans rappeler, à sa manière, L'Ecole Emportée du célèbre Kazuo Umezu. L'histoire développée par Naoto Akiyama nous transpose dans un monde où un séisme change à jamais la face du monde puisque seul les enfants ont survécu, tandis que les adultes se sont transformés en monstres. Une histoire de survie qui confrontera notamment des adolescents à la dure réalité.

From The Children Country, de Naoto Akiyama, éd. Meian, tome 1 disponible.

The Eminence in Shadow

THE EMINENCE IN SHADOW





Dès demain, rejoignez les rangs de Shadow Garden et préparez-vous à devenir une Éminence de l'ombre !





The Eminence in Shadow, vol.1 & 2, disponibles le 5 janvier en librairie



+ d'infos & extrait : https://t.co/OTZew6KFeF pic.twitter.com/V94ALuTWFg — Doki-Doki (@dokidoki_manga) January 4, 2022

Dans le registre très en vogue des Isekai (où le héros est transposé dans un monde parallèle), Doki-Doki a lancé début janvier les tomes 1 et 2 de The Eminence in Shadow. On s'intéresse ici à un jeune homme, très prétentieux, nommé Cid, dont le doux rêve est de devenir une éminence de l'ombre, capable d'influer sur le cours des événements. Mais c'est lorsqu'il arrive dans un monde où il peut partir de zéro qu'il va alors se donner corps et âme à son dessein pour appliquer ses méthodes et ses mensonges. Problème, son ambition aura des répercussions qui le dépasseront rapidement. De l'humour et un personnage principal qui se rêve en prince de Machiavel donnent à The Eminence in Shadow un ton intéressant et finalement plaisant à lire.

The Eminence in Shadow, de Aizawa Daisuke et Sakano Anri, éd. Doki-Doki, tomes 1 et 2 disponibles.

Darling in the franxx

© by YABUKI Kentarô / Shûeisha

L'excellente série animée Darling in The FranXX, que certains ont peut-être déjà découvert sur Crunchyroll, a connu une adaption manga de très bonne qualité au Japon. Delcourt-Tonkam se charge donc de la traduction de ce manga où l'humanité doit combattre d'étranges créatures à l'aide de robots géants, les FranXX. On pense inévitablement à Evangelion, Macross, Code Geass et Gundam, mais ce nouveau manga hérite surtout du peps et de l'originalité de la série originale.

Darling in The FranXX, de Kentarô Yabuki, éd. Delcourt-Tonkam, tome 1 disponible.