Oscars 2022 : Ricky Gervais publie un extrait de son monologue s'il avait animé la cérémonie

Après le scandale de la gifle lors de la 94e cérémonie des Oscars, Ricky Gervais a partagé un extrait de ce qu’il aurait dit pendant son monologue s’il avait animé la cérémonie.

L’humoriste britannique répondait à un internaute qui, sur Twitter (comme beaucoup d’autres), affirmait qu’il aurait aimé le voir animer la soirée. Ricky Gervais a donc dévoilé deux répliques assassines.

"I'm proud to announce that this is the most diverse and progressive Oscars ever. Looking out I see people from all walks of life. Every demographic under the sun. Except poor people, obviously. Fuck them." — Ricky Gervais (@rickygervais) March 27, 2022

«J’aurais commencé en disant 'Bonjour. J’espère que cette émission aide à redonner le moral à ceux qui sont devant leur écran. Si vous êtes au chômage par exemple, rassurez-vous en sachant que même si vous aviez un emploi, votre salaire ne serait même pas suffisant pour égaler le montant des cadeaux contenu dans le sac donné à tous les acteurs'», commence-t-il.

«Je suis fier d’annoncer qu’il s’agit de la cérémonie avec le plus de diversité et la plus progressiste de l’histoire. En regardant la salle, je vois des gens avec des parcours variés. Représentants toutes les démographies sur Terre. À l’exception des personnes pauvres, évidemment. Qu’ils aillent se faire f****», poursuit-il.

Ricky Gervais a également posté un extrait de la version britannique de The Office, dont il est le créateur, dans lequel son personnage, David Brent, parle d’alopécie. «Elle est atteinte d’alopécie. Donc… la vie domestique n’est pas joyeuse», lance son personnage. Un message directement lié à la plaisanterie de Chris Rock, et à la gifle de Will Smith qui a suivi.

“And she's got alopecia. So... not a happy homelife." pic.twitter.com/b1NYWWIncX — David Brent Music (@DavidBrentMovie) March 28, 2022

S’il a présenté les Golden Globes à cinq reprises dans sa carrière, Ricky Gervais n'a jamais animé les Oscars. En janvier dernier, il en avait donné la raison dans l’émission The View.

«Je pourrais animer les Oscars si je faisais ce qu’on me demande de faire, mais c’est là le problème. Ce qui est bien avec les Golden Globes, c’est qu’ils m’ont dit que je pouvais écrire mes propres blagues, dire ce que je veux, et ne pas répéter avant. Et c’est une proposition qu’on ne peut pas refuser en tant qu’humoriste. Alors que je ne pense pas que les Oscars me garantiraient une telle liberté, et à juste titre. Je pense qu’ils seraient en colère», expliquait-il, assurant que si l’Académie des Oscars lui offrait une totale liberté, il accepterait. «Et je le ferais gratuitement», précise-t-il.