Kiddy Smile : le DJ revient avec un nouveau clip engagé

Kiddy Smile, DJ français et militant, revient avec le clip de «Spreat It». Il y dénonce les violences faites à la communauté LGBT.

Engagé pour cette communauté, Kiddy Smile est de retour avec ce clip militant. L’héritier de la Ballroom, contre-culture née dans les années 1980 aux Etats-Unis, dévoile cette fois-ci «un banger house d’inspiration french touch qui mêle mélancolie et texte d’actualité». Si les rythmes sont entraînants, le clip donne à réfléchir, en nous plongeant au cœur de violences homophobes.

On y voit le DJ enchaîné, au sol et inconscient dès le début de la vidéo. «Alors, tu fais moins le malin là. Espèce de fils de ch***. On va pas se laisser faire», peut-on entendre. Il est ensuite emmené au cœur de la foule par des policiers, et malmené. Les visages, cagoulés et agressifs, se collent à la caméra, nous plongeant dans une ambiance angoissante mais nécessaire. La fin du clip, particulièrement violente, achève de nous faire réfléchir.

Une tournée prévue cet été

Ses apparitions publiques ont parfois créé la polémique, à l’instar de celle de la fête de la musique 2018. En effet, le DJ avait affiché un t-shirt «Fils d’immigrés, noir et pédé» durant son concert à l’Élysée. Il s’était notamment attiré les foudres de la droite, à l'instar de Bruno Retailleau, chef des Républicains au Sénat. Son clip «Let a bitch know» lui avait même attiré des réactions violentes et des menaces de mort.

Le DJ n’a néanmoins – et heureusement – jamais cessé de diffuser ses messages politiques. Côté actualité, Kiddy Smile sera membre du jury de l'émission Drag Race France, adaptation française de Ru Paul’s Drag Race, diffusée en juin prochain. Enfin, il sera en tournée DJ en Europe avec des passages attendus au Sonar (Barcelone), aux Nuits Sonores et en résidence Defected tout l’été à Ibiza.