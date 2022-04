Harry Potter, Star Wars, Tolkien...Pour quelles franchises les fans dépensent le plus ?

Quand on aime on ne compte. Mais d’«Harry Potter» à «Star Wars» en passant par «James Bond», «Le Seigneur des anneaux» ou encore «Retour vers le futur», quelles sont les franchises cinématographiques qui coûtent le plus cher à leurs fans ? Une étude s’est penchée sur la question.

Et selon ce classement réalisé par Money et relayé par Tom Guide’s, Harry Potter serait la saga qui revient le plus chère à ses aficionados. Elle arrive ainsi en tête des franchises les plus onéreuses parmi les près de quarante passées à la loupe. Le monde de Poudlard, imaginé par J.K. Rowling et transposé à l’écran en huit volets, est talonné par «Le Parrain» de Francis Ford Copola et sa trilogie respectivement sortie en 1972, 1974 et 1990. Autre trilogie culte, «Retour vers le futur», de Robert Zemeckis, vient clore ce trio.

L'incontournable saga du «Seigneur des anneaux», de Peter Jackson d’après l’œuvre de J.R.R. Tolkien arrive, quant à elle, en cinquième place, précédée par «Superman» et son héros en combinaison bleu, jaune et rouge.

Alors que pour établir ce classement, l’étude a pris en compte le prix moyen d’un coffret, d’un poster dédicacé, d’un costume, d’un T-shirt et d’une figurine, Harry Potter coûterait ainsi un peu plus de 560 euros à ses fans, quand les adeptes de Marty McFly et de Michaël J. Fox, troisième franchise la plus coûteuse, débourseraient en moyenne environ 355 euros.

«James Bond», «Rambo» dans le top 10

«Le Hobbit», autre trilogie de Peter Jackson à se hisser dans les franchises les plus chères, arrive en sixième position, suivi de «The Dark Night», septième, puis «Rambo» et ses cinq films interprétés par Sylvester Stalon. Le célèbre agent 007, au service de sa majesté dans plus de vingt films, se hisse au neuvième rang des sagas pour lesquels les fans doivent mettre la main au portefeuille. Avec un coût moyen de 260 euros, «Les Gardiens de la Galaxies» se positionnent en dixième position.

Enfin «Jurassic Park» (12e) , «Matrix» (15e), «Karaté Kid» (18e), «Star Trek» (19e) ou encore «Indiana Jones» (20e) panachent le Top 20, aux côtés des héros Marvel «Batman» (11e), «Avengers» (13e) ou encore «Hulk» (14e). Les adeptes d’Indiana Jones - vingtième au classement des franchises les plus onéreuses - doivent en moyenne compter 225 euros pour assouvir leur passion. Mais qui sait, la sortie du cinquième volet, prévu en 2023 avec Harrison Ford, pourrait bien faire s’envoler la cote du célèbre aventurier.