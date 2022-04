«Top gun : Maverick» : Lady Gaga signe «Hold my hand», le tube du film

Alors que «Top Gun : Maverick», sortira en salle le 25 mai prochain, Lady Gaga confirme avoir écrit le tube phare de ce deuxième opus. Intitulé «Hold my hand», il sera disponible début mai.

La star américaine a partagé la nouvelle mercredi soir sur ses réseaux, confirmant la rumeur. Plus de trente ans après le groupe Berlin, auteur du célèbre tube «Take my breath away», qui avait porté la bande originale du premier volet sorti en 1986, Lady Gaga prend donc la relève avec «Hold my hand».

Un titre dont elle a dévoilé la pochette en noir et blanc, la montrant en débardeur et pantalon militaire, qui sera disponible trois semaines avant la sortie du film.

L’artiste de 36 ans en a profité pour donner quelques détails sur cette chanson. Elle l'a considère ainsi comme «une lettre d'amour au monde pendant et après une période très difficile», écrite spécialement pour la suite de «Top Gun» qu’elle n’a cessé de peaufiner, comme elle l’a expliqué sur Twitter.

«Quand j'ai écrit cette chanson pour Top Gun : Maverick, je n'avais même pas réalisé les multiples couches qu'elle couvrait à travers le cœur du film, ma propre psyché et la nature du monde dans lequel nous vivons. Je travaille dessus depuis des années, je la perfectionne, j'essaie de la faire nôtre», a noté la star.

When I wrote this song for Top Gun: Maverick, I didn’t even realize the multiple layers it spanned across the film’s heart, my own psyche, and the nature of the world we’ve been living in. I’ve been working on it for years, perfecting it, trying to make it ours. pic.twitter.com/1GReWGW8Ql

