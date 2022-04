Rammstein dévoile son nouvel album au cinéma

Le groupe de metal industriel berlinois sort un huitième album studio, ce vendredi 29 avril.

Jeudi soir, les fans de Rammstein découvraient leur nouvel album au cinéma, en avant-première et en son Dolby Atmos. Une manière originale pour la formation berlinoise de révéler sa nouvelle création, sortie ce vendredi 29 avril : «Zeit» («Temps» en français).

Le groupe, qui a vendu 35 millions d’albums en moins de 30 ans, a écrit ce nouvel opus en grande partie durant la pandémie, et l'a enregistré en France. L’année passée, le claviériste Christian «Flake» Lorenz avait déclaré au webzine allemand motor : «Le fait de ne pas pouvoir jouer en live a augmenté notre créativité. Nous avons eu plus de temps pour penser à de nouvelles choses et aussi moins de distraction. La conséquence, c’est que nous avons enregistré un album que nous n’avions pas prévu.»

L’album, composé de onze morceaux, a plus précisément été enregistré à Saint-Rémy-de-Provence. Les titres démarrent avec «Armee der Tristen» («L’Armée des Tristes»), une ballade puissante portée au piano et par le chant posé de Till Lindemann. Un titre loin du genre habituel du groupe.

Du côté de l’équipe, le groupe a de nouveau été assisté par le producteur Olsen Involtini. Concernant la pochette, l’artwork est un cliché du musicien et photographe canadien Bryan Adams pris sur les marches de l'impressionnante Trudelturm, une ancienne tour de recherche berlinoise.

Pour voir le groupe en France, il faudra se rendre au Groupama Stadium de Lyon, les 8 et 9 juillet prochains.

Zeit, Rammstein, Universal Music.