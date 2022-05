Top Gun 2 : Lady Gaga dévoile le clip du titre «Hold My Hand»

Les fans de Top Gun vont être ravis. Lady Gaga vient en effet de dévoiler le clip de sa chanson inédite qui sert de thème au nouveau «Top Gun : Maverick».

Intitulé «Hold My Hand», le titre a été écrit par la star américaine spécialement pour le nouveau long-métrage signé Joseph Kosinski, qui sera présenté en avant-première mondiale lors du prochain festival de Cannes (17-28 mai), et sera visible en salle dès le 25 mai. Cette sortie intervient plus de 35 ans après le tube planétaire «Take My Breath Away», interprété par Berlin pour le premier Top Gun. Ce clip a d'ailleurs été filmé par le réalisateur du film lui-même. Il entremêle les images issues du nouveua volet, mais aussi de son prédécesseur de 1986.

Mardi dernier, seul le titre a été mis en ligne sur les plates-formes de streaming ainsi que sur YouTube. On y entend la voix puissante de Lady Gaga, avec un refrain qui reste dans la tête.

Ce n’est pas la première fois que la star américaine écrit la musique d’un long-métrage. En effet, elle avait notamment composé le tube «Swallow» en 2018, extrait du film «A star is born».

Sur ce titre, elle avait été accompagnée par Mark Ronson, Anthony Rossomando et Andrew Wyatt.