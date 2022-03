Camille Cottin : invitée de Jimmy Fallon, l'actrice française balance sur Lady Gaga

Invitée de Jimmy Fallon ce 16 mars, l’actrice Camille Cottin a révélé une anecdote sur sa relation avec Lady Gaga lors du tournage du film House of Gucci.

Dans ce film sorti en novembre 2021, l’actrice française joue le rôle de Paola Granchi, la nouvelle compagne de Maurizio Gucci (Adam Driver) après son divorce avec Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Les deux femmes étaient donc ennemies à l'écran et l'animateur Jimmy Fallon a voulu savoir si elles s’étaient bien entendues en coulisses, et si l'actrice française, que Dix pour Cent a fait connaître outre-Atlantique où elle ne cesse de tourner désormais, avait eu l’occasion de passer du temps avec la chanteuse.

Ce à quoi Camille Cottin a répondu : «J’aurais adoré, mais elle était très concentrée, elle était dans son personnage. Je suis sa rivale, je lui vole son mari, donc elle ne m’aime pas vraiment...», a-t-elle d’abord dit, avant de raconter ce que la star était un jour venue lui glisser rapidement dans l’oreille : «Elle était très concentrée et d’un coup, elle est venue vers moi entre deux prises, et m’a dit : ‘Tu es une belle femme et une super actrice, et on sera amies à la fin du film. Maintenant chut !’». Imaginer Lady Gaga refusant de parler à Camille Cottin entre deux prises pour rester au maximum dans son personnage a fait éclater de rire Jimmy Fallon, qui a dit bien reconnaître-là les habitudes de la diva.

-Camille Cottin on working with @LadyGaga in #HouseOfGucci. #FallonTonight pic.twitter.com/QnhmfO9Owq — The Tonight Show (@FallonTonight) March 16, 2022

«Elle n’en serait pas là où elle est si elle n'était pas une travailleuse si acharnée. Très concentrée. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour elle», avait déjà confié Camille Cottin au Guardian quelques jours plus tôt.

L'actrice, que les fans de séries peuvent notamment actuellement voir dans la dernière saison de Killing Eve, a déclaré qu'elle espérait bien revoir un jour Lady Gaga, et confié qu'elle était mécontente que la pop star n’ait pas été nommée dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars, car elle considère qu'elle y est «fantastique». Pressenti pour concourir dans la catégorie meilleur film, House of Gucci ne sera d'ailleurs finalement en lice que dans la catégorie coiffure et maquillage lors de la prochaine cérémonie qui se tiendra ce 27 mars.

Pour mémoire, le long-métrage réalisé par Ridley Scott est centré sur Patrizia (Lady Gaga), une mondaine qui a fait assassiner son mari, l'héritier de la dynastie de la mode, Maurizio Gucci, dans une affaire qui a scandalisé l'Italie.