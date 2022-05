Bob Dylan expose pour la première fois en France

Chanteur et auteur-compositeur à la renommée internationale, lauréat du Prix Nobel de littérature en 2016, Bob Dylan est aussi un artiste visuel. A 80 ans, il expose son travail de peintre et d’artiste contemporain pour la première fois en France.

Pour découvrir cette facette de son travail, il faudra se rendre au Château La Coste, près d'Aix-en-Provence, qui accueille notamment la première installation permanente de l’artiste dans l’Hexagone. Installée sur des rails, cette structure baptisée « Rail car » représente un wagon en fer forgé dans lequel les visiteurs peuvent monter. Jouant la carte de la transparence, elle se compose d’un entrelacs de rouages, et d'échelles, offrant une vue sur les vignes alentours.

Spécifiquement imaginée par l’artiste pour le parcours Art et Architecture du domaine, l’œuvre dévoilée lundi y prend ses quartiers de façon pérenne.

Plus de 20 toiles du chanteur exposées

L'événement s’accompagne par ailleurs, cette fois entre les murs du château, de la première exposition de Bob Dylan en France. Organisée jusqu’au 15 août, elle réunit une série de 24 peintures de Dylan intitulée «Drawn Blank in Provence». «Des toiles inédites basées sur des dessins que Dylan a réalisés lors de ses tournées en Europe et en Amérique entre 1989 et 1991», précise le château sur son site.

Elles seront présentées aux côtés d’œuvres de Claude Monet, Henri Matisse et Marc Chagall, révélant l’influence de ces grands maîtres sur le travail de Bob Dylan, artiste résolument protéiforme.