Blonde : le réalisateur du film sur Marilyn Monroe interdit aux mineurs révèle sa date de diffusion

Interrogé à propos de «Blonde», un biopic sur Marilyn Monroe, le réalisateur Andrew Dominik a révélé que le film devrait être disponible sur Netflix dans le courant du mois de septembre.

Après avoir été durement impacté par la pandémie de coronavirus, Blonde, le biopic sulfureux réalisé par Andrew Dominik, devrait débarquer sur Netflix dans le courant du mois de septembre 2022, a révélé le réalisateur dans diverses interviews. «Ça ne devrait pas être disponible avant septembre», a-t-il expliqué au site Vulture. «L’idée est qu’il soit disponible pour le Festival du film de Venise (qui se tiendra du 31 août au 10 septembre, ndlr), donc ça fait quoi, septembre ?», a-t-il précisé, cette fois au site Collider.

Adaptation du roman éponyme de Joyce Carol Oates, Blonde promet de retracer la vie et la carrière de Marilyn Monroe dans une version interdite aux mineurs en raison de la profusion des scènes sexuelles qu’il contient. À tel point qu’il est présenté comme le premier film pour adultes de Netflix (qui aurait demandé au réalisateur d’enlever certaines scènes jugées trop explicites). Une chose est certaine, Andrew Dominik ne craint pas la controverse que pourrait provoquer son film.

Une vision féministe de Marilyn Monroe ?

«C’est un film qui possède une moralité. Mais il nage dans des eaux tumultueuses car il n’est pas aussi propret que ce à quoi les gens s’attendent. Il y a de quoi choquer n’importe quelle personne», explique Andrew Dominik. «Je crois que si j’avais le choix, je préférerais voir la version adulte de la vie de Marilyn Monroe. Parce qu’on sait tous qu’elle menait sa vie au bord du précipice, comme le prouve la manière dont elle s’est terminée. Vous voulez voir la version crue de son existence, ou une version édulcorée ?», poursuit le réalisateur.

Pour Joyce Carol Oates, l’adaptation d’Andrew Dominik est une vraie satisfaction. «C’est incroyable, brillant, et très dérangeant, et peut-être de manière plus surprenante, une interprétation très féministe…Je ne suis pas certaine qu’un réalisateur homme a déjà réussi une telle chose», lance celle qui a également été éblouie par la performance d’Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe. «Je suis tombée à terre. Je ne pouvais pas y croire. Ana avait totalement disparue. Elle était Marilyn», explique-t-elle.

Pour accompagner Ana de Armas à l’écran, on retrouve Bobby Carnavale dans le rôle du deuxième mari de Marilyn Monroe, le célèbre joueur de baseball américain Joe Dimaggio, tandis qu’Adrien Brody incarnera le troisième époux de la star, l’écrivain Arthur Miller.