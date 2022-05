Michel Hazanavicius : «Acteur est un métier qui amène parfois à des comportements ridicules»

Portée par les acteurs Bérénice Bejo et Romain Duris, l’hilarante comédie de Michel Hazanavicius, baptisée «Coupez !», fait l'ouverture du 75e Festival de Cannes, ce mardi 17 mai, jour de sa sortie au cinéma.

Dans ce remake de la comédie d'horreur japonnaise «One cut of the dead» («Ne coupez pas !»), le public est plongé au cœur d’un tournage de film de zombies à petit budget, où le sang gicle à tout va. Mais comme l’explique le cinéaste, l’objectif de cette oeuvre n'est pas d'effrayer la salle, mais bien de la faire rire. Et le pari est largement relevé.

Quel effet ça fait de voir son film présenté en ouverture du Festival de Cannes ?

Je suis content, flatté et honoré. C’est très prestigieux d’ouvrir le Festival de Cannes. Il y a des cascades, des décapitations, de l’hémoglobine… Toutefois, si on a peur du sang, on peut tranquillement aller voir le film, car ce n’est pas si gore. Et l’objectif est avant tout de faire marrer le public.

A travers cette comédie très réussie, vous rendez aussi un bel hommage aux artisans du 7e art…

Les personnages réalisent un film raté, il faut bien l’avouer. C’est une série Z, mais on peut aussi l’appeler navet, bouse, daube, nanar… Mais ils le font du mieux qu’ils peuvent et se battent contre l’adversité. Et ces artisans ont quelque chose d’héroïque qui les rend sublimes. Tous incarnent des comportements que l'on peut connaître selon la fatigue, ou notre niveau de stress.

Lesquels par exemple ?

Quand un réalisateur est assailli de questions qu’il trouve inappropriées et stupides, il dit que c’est intéressant et qu’il va réfléchir. On apprend à esquiver. Et puis il y a les jeunes acteurs qui veulent en faire trop, et tout intellectualiser, à l’image de Raphaël, joué par Finnegan Oldfield. C’est un métier qui, à cause de la pression, du manque de temps, amène parfois à des comportements ridicules et dérisoires.

Qu’est-ce qui vous a tout particulièrement plu en réalisant ce film ?

Les gros coups de haches avec du sang partout, c’est assez drôle à mettre en scène. Mais ce qui est particulièrement intéressant c’est de montrer le hors-champs, ce que l’on ne filme pas habituellement, mais aussi tout le travail et l’énergie qu’il y a derrière un film, même raté et à petit budget.