Solar Opposites, saison 3 : la date de diffusion sur Disney+ dévoilée

La série animée «Solar Opposites» fera son retour sur Disney+ le 13 juillet prochain, avec une saison 3 composée de 12 épisodes. Dont la totalité sera disponible le jour même.

Un succès qui ne se dément pas. Pilotée par Justin Roiland (Rick & Morty) et Mike McMahan, Solar Opposites entamera sa saison 3 sur Disney+ le 13 juillet prochain. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les téléspectateurs pourront découvrir la totalité des 12 épisodes – au lieu de 8 auparavant – le jour du lancement.

Solar Opposites suit l’histoire de quatre extra-terrestres – Korvo et son équipage composé de Yumyulak, Terry, et Jesse – ayant trouvé refuge dans un quartier pavillonnaire de l’Amérique profonde, après la destruction de leur planète, Shlorp, par une météorite.

Le scientifique Korvo ne pense qu’à une chose : quitter au plus vite la Terre où il ne supporte plus la pollution, le consumérisme grossier, et la fragilité humaine. Ce qui n’est pas le cas de ses semblables, qui semblent apprécier le contact avec les Terriens. Tous n’en oublient pas pour autant leur mission principale, qui est de protéger Pupa, un super-ordinateur qui évolue sous la forme d’une petite masse visqueuse censée, un jour, refaçonner la Terre en réplique de Shlorp, leur planète natale.

Pour rappel, Solar Opposites avait reçu une commande de deux saisons initialement en 2020. La série animée avait été prolongée pour une troisième à l’issue de la saison 1. Et une quatrième a été officiellement commandée après le succès de la saison 2.