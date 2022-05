Sex Pistols : les 3 plus grands tubes du groupe punk à réécouter

Alors que la série Pistol, dédiée au groupe de punk britannique, sortira le 31 mai sur Disney+, retour sur trois titres incontournables.

Anarchy in the UK

Anarchy in the UK a été publié le 26 novembre 1976 chez EMI. La chanson a remporté un grand succès : classée 56e meilleure chanson de tous les temps selon le magazine Rolling Stone, elle a été introduite au Rock and Roll Hall of Fame des 500 chansons ayant façonné le rock. Anecdote : la chanson est la seule des Sex Pistols à avoir été publiée avec la maison d'édition EMI, puisque l'éditeur a renvoyé le groupe à cause de la polémique crée par les paroles.

God Save the Queen

1977. La reine Elizabeth II fête ses 25 ans de règne. Au mois de mai, le groupe des Sex Pistols sort le titre «God Save the Queen», pied de nez à la monarchie. Si le nom s’inspire de l’hymne national britannique, le morceau n’hésite pas à critiquer la reine, provoquant l’effet d’une bombe.

Le texte de la chanson, écrit à l'automne 1976, a demandé des heures de réflexion au leader du groupe. «J'y ai pensé pendant des semaines, expliquera-t-il plus tard, puis elle est sortie d'un coup, dans la cuisine d'un squat.» Tout d’abord intitulée «No Future», elle deviendra «God Save the Queen» sur l'insistance de son manager. Malgré son succès et sa position dans les charts (en deuxième place), la chanson est alors bannie de la radio et de la télévision publique pour ne pas offenser la reine et son entourage.

Holidays in the Sun

«Holidays in the Sun» est également sorti en 1977, en tant que quatrième single du groupe. Le titre va rencontrer un véritable succès, et se classer numéro 8 au Royaume-Uni. La chanson a été inspirée par un voyage sur l'île anglo-normande de Jersey, comme le raconte le site officiel du groupe. «Nous avons essayé de passer nos vacances au soleil sur l'île de Jersey et cela n'a pas fonctionné. Ils nous ont chassés.»

Les Sex Pistols partent ensuite quelques semaines passées à Berlin. Bien qu'ils aient décrit la ville comme «pluvieuse et déprimante», ils ont été soulagés de s'éloigner de Londres et ont trouvé l’inspiration pour ce titre.