«Mission impossible 7» : la première bande-annonce dévoilée

Paramount vient de dévoiler la première bande-annonce de «Mission impossible 7», en salle l’année prochaine, avec évidemment Tom Cruise dans la peau d’Ethan Hunt.

Mission impossible 7 a désormais une bande-annonce. Le premier trailer a été dévoilé ce lundi 23 mai. «Il est temps de choisir un camp. Regardez la bande-annonce officielle de #MissionImpossible – Dead Reckoning Part One avec @TomCruise», a ainsi tweeté la Paramount, confirmant au passage la date de sortie de ce septième volet pour 2023.

D’une durée de plus de deux minutes, elle dévoile donc les premières images de Tom Cruise, qui reprend dans ce nouvel opus son rôle d’Ethan Hunt. Un personnage qu’il campe à l’écran depuis 1996.

Et visiblement Ethan Hunt va devoir choisir son camp. «Vous vous battez pour sauver un idéal qui n’existe pas. Vous devez choisir votre camp», lance ainsi à Tom Cruise, l’acteur Henry Czerny qui fera son grand retour dans ce nouveau volet de la saga reprenant son rôle d’Eugene Kittridge, ex-patron de Impossible Mission Force, principal antagoniste d’Ethan Hunt, qu'il a joué à l'écran en 1996, dans le premier volet de la franchise.

