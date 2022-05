«Le secret de Sherlock Holmes» : une comédie policière réjouissante sur scène

Le théâtre La Bruyère accueille jusqu’à la fin de l’été «Le secret de Sherlock Holmes». Une comédie policière palpitante qui met en scène le célèbre inspecteur et son fidèle compagnon le docteur Watson aux prémices de leur collaboration. Une pièce qui, comme son nom l'indique, pourrait bien révéler le secret bien gardé de Sherlock Holmes.

Remonter aux origines du célèbre tandem entre l’inspecteur Sherlock Holmes et son fidèle compagnon le docteur Watson et suivre leur première enquête commune, c’est ce que propose «Le secret de Sherlock Holmes», comédie policière signée et mise en scène par Christophe Guillon.

A la manière d'Arthur Conan Doyle, père du célèbre duo, il a voulu imaginer les débuts de leur collaboration avant même que Sherlock ne devienne le grand inspecteur connu de tous, dévoilant au passage un mystérieux secret.

Une enquête menée tambour battant

1881, les deux hommes, qui ne se connaissent pas encore, sont ainsi réunis par l'inspecteur Lestrade, des plus maladroits, pour enquêter sur une affaire de cadavre retrouvé au bord de la Tamise et de vol de diamant.

Une enquête menée tambour battant entre action, humour, suspense et rebondissements par une troupe impeccable. On y retrouve avec le plus grand plaisir les méthodes originales de Sherlock Holmes, comme les clins d'oeil à l'œuvre de Conan Doyle. «Élémentaire mon cher Watson», lance ainsi Sherlock Holmes sur scène, avant d'être repris avec humour par son acolyte. «Ce n'est pas de vous ça». «Non mais ça pourrait bien le devenir», lui rétorque Skerlock, qui au fil de cette comédie policière en dira un peu plus, pour le plus grand plaisir des spectateurs, sur son mystérieux passé.

Une comédie réjouissante aussi drôle qu'haletante, auréolée du titre de meilleur spectacle théâtral au festival Polar de Cognac l'année dernière.

«Le secret de Sherlock Holmes», Théâtre la Bruyère, jusqu’au 27 août.