Cinéma : On a vu «Firestarter», avec Zac Efron

Déjà porté à l’écran en 1984, avec la jeune Drew Barrymore, le roman culte de Stephen King «Charlie» fait l’objet d’une nouvelle adaptation au cinéma, signée Keith Thomas. Intitulé «Firestarter», le film, qui met en vedette Zac Efron, sort dans les salles obscures ce mercredi 1er juin.

Inspiré du best-seller du maître de l'horreur Stephen King et réalisé par Keith Thomas, «Firester» met scène une jeune fille, plus âgé que dans l’œuvre originale, dotée d’un extraordinaire pouvoir de pyrokinésie.

Par la force de sa pensée, Charlie (Ryan Kiera Armstrong, «American Horror Story») est capable de mettre le feu à n’importe quoi et à n’importe qui. Et elle n’hésitera pas à jouer avec les flammes et à faire le mal pour protéger ses parents, campés par Sydney Lemmon et Zac Efron, contre une agence obscure cherchant à la capturer.

Malheureusement, il y a beaucoup de fumée pour pas grand-chose. Zac Efron, qui joue pour la première fois dans un film d’horreur, est très convaincant dans le rôle du père, mais sa présence ne suffit pas à sauver ce film, qui ne rend pas justice au roman.

Un suspens vite expédié

Ce qu’on voulait voir ? Charlie qui apprend à utiliser son don et à le contrôler petit-à-petit, et l’heure de la vengeance. Au lieu de cela, on assiste à une longue partie durant laquelle la fillette cherche au contraire à réprimer son pouvoir avant de prendre la fuite avec son père.

Elle a passé des années à ne pas savoir ce qu’il lui arrive, puis soudainement, seule en plein milieu de la forêt, et après seulement 3 tentatives, Charlie est déjà prête pour détruire à elle seule toute une structure gouvernementale. On a du mal à y croire.

Contrairement à l’œuvre originale, l’intrigue de ce drame fantastique d'1H30 est trop linéaire et manque terriblement de tension. Stephen King met toujours un point d'honneur à fouiller la psychologie de ses personnages, or dans «Firestrater», elle semble bâclée.

On retiendra néanmoins la musique, composée par le légendaire John Carpenter et ses deux fidèles collaborateurs de «Halloween», Cody Carpenter et Daniel Davies.